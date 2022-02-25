https://arabic.sputniknews.com/20220225/أنطونوف-روسيا-سترد-على-طرد-الدبلوماسي-الروسي-من-الولايات-المتحدة-1059126747.html
أنطونوف: روسيا سترد على طرد الدبلوماسي الروسي من الولايات المتحدة
أنطونوف: روسيا سترد على طرد الدبلوماسي الروسي من الولايات المتحدة
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن روسيا سترد على طرد القنصل الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي تريبلكوف، ثاني أهم دبلوماسي روسي في... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T01:18+0000
2022-02-25T01:18+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، قرارها بطرد تريبلكوف ردا على طرد نائب رئيس البعثة الأمريكية، بارت جورمان.وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية "نعتبر الطرد الجديد خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة. وإجراءاتنا الانتقامية متوقعة".واضاف "بذلنا جهودا كبيرة لوقف التصعيد الذي فرضه الأمريكيون. وحثنا وزارة الخارجية على إعادة النظر في موقفها تفاديا لتبادل الضربات لكننا واجهنا رفضا قاطعا رافقه التهديد باعتقال دبلوماسينا إذا بقي ولو ليوم آخر في واشنطن".وأمس الخميس، أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارت جورمان.وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية جيسون ريبولتس في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية (DCM) إلى روسيا بارت جورمان. وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسيا في القيادة العليا للسفارة".وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن نشاطا كبيرا السنة الماضية، وآخرها في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، في وقت سابق: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك، بحلول 31 يناير/ كانون الثاني 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الكرملين-طرد-نائب-السفير-الأمريكي-رد-على-استفزاز-1058800852.html
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أخبار أوكرانيا
أنطونوف: روسيا سترد على طرد الدبلوماسي الروسي من الولايات المتحدة
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن روسيا سترد على طرد القنصل الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي تريبلكوف، ثاني أهم دبلوماسي روسي في واشنطن.
واشنطن - سبوتنيك
. وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، قرارها بطرد تريبلكوف ردا على طرد نائب رئيس البعثة الأمريكية، بارت جورمان.
وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية "نعتبر الطرد الجديد خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة. وإجراءاتنا الانتقامية متوقعة".
واضاف "بذلنا جهودا كبيرة لوقف التصعيد الذي فرضه الأمريكيون. وحثنا وزارة الخارجية على إعادة النظر في موقفها تفاديا لتبادل الضربات لكننا واجهنا رفضا قاطعا رافقه التهديد باعتقال دبلوماسينا إذا بقي ولو ليوم آخر في واشنطن".
وأمس الخميس، أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارت جورمان.
وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية جيسون ريبولتس في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية (DCM) إلى روسيا بارت جورمان. وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسيا في القيادة العليا للسفارة".
وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين
بين موسكو وواشنطن نشاطا كبيرا السنة الماضية، وآخرها في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، في وقت سابق: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك، بحلول 31 يناير/ كانون الثاني 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا".