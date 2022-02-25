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https://arabic.sputniknews.com/20220225/أهالي-الطلاب-اللبنانيين-في-أوكرانيا-يعتصمون-للمطالبة-بإنقاذ-أبنائهم-1059138172.html
أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا يعتصمون للمطالبة بإنقاذ أبنائهم
أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا يعتصمون للمطالبة بإنقاذ أبنائهم
نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين الذي يدرسون في أوكرانيا اعتصاما في مدينة طرابلس اللبنانية مطالبين بإنقاذ أبنائهم. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:37+0000
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وحسب موقع النشرة اللبناني، فقد اعتصم أهالي ​الطلاب​ ​اللبنانيين​ في ​أوكرانيا​، في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، "للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من آتون الحرب التي تدور بين ​روسيا​ وأوكرانيا".وقال الأهالي إنهم يتوجهون بالمناشدة إلى المجتمع الدولي لإنقاذ أبنائهم، "بعدما فقدوا الأمل من مناشدة الدولة".وقال متحدث باسم الأهالي: "الأرقام التي أعطيت للجالية اللبنانية في أوكرانيا كلها مغلقة أو ملغاة، والطلاب باتوا مشرَّدين في ملاجئ المترو، وبعضهم انقطع الاتصال معهم".ولفت السفير اللبناني إلى أنهم "كسفارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعية، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل مغادرة أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-اللبنانية-تدعو-رعاياها-في-أوكرانيا-لتوخي-الحيطة-والحذر-1059109157.html
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لبنان, أخبار أوكرانيا, روسيا

أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا يعتصمون للمطالبة بإنقاذ أبنائهم

09:37 GMT 25.02.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين الذي يدرسون في أوكرانيا اعتصاما في مدينة طرابلس اللبنانية مطالبين بإنقاذ أبنائهم.
وحسب موقع النشرة اللبناني، فقد اعتصم أهالي ​الطلاب​ ​اللبنانيين​ في ​أوكرانيا​، في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، "للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من آتون الحرب التي تدور بين ​روسيا​ وأوكرانيا".
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها في أوكرانيا لتوخي الحيطة والحذر
أمس, 15:06 GMT
وقال الأهالي إنهم يتوجهون بالمناشدة إلى المجتمع الدولي لإنقاذ أبنائهم، "بعدما فقدوا الأمل من مناشدة الدولة".
وقال متحدث باسم الأهالي: "الأرقام التي أعطيت للجالية اللبنانية في أوكرانيا كلها مغلقة أو ملغاة، والطلاب باتوا مشرَّدين في ملاجئ المترو، وبعضهم انقطع الاتصال معهم".

وكان السفير اللبناني في ​أوكرانيا​ علي ضاهر، قد أكد أن "تداعيات ضغط الأزمة الأوكرانية انعكست على وضع أبناء الجالية وخصوصا ​الطلاب​ خلال شعورهم بخطر مشروع جراء الأزمة التي تحصل".

ولفت السفير اللبناني إلى أنهم "كسفارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعية، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل مغادرة أوكرانيا".
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