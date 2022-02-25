https://arabic.sputniknews.com/20220225/أهالي-الطلاب-اللبنانيين-في-أوكرانيا-يعتصمون-للمطالبة-بإنقاذ-أبنائهم-1059138172.html
أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا يعتصمون للمطالبة بإنقاذ أبنائهم
أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا يعتصمون للمطالبة بإنقاذ أبنائهم
نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين الذي يدرسون في أوكرانيا اعتصاما في مدينة طرابلس اللبنانية مطالبين بإنقاذ أبنائهم. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:37+0000
2022-02-25T09:37+0000
2022-02-25T09:37+0000
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وحسب موقع النشرة اللبناني، فقد اعتصم أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، "للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من آتون الحرب التي تدور بين روسيا وأوكرانيا".وقال الأهالي إنهم يتوجهون بالمناشدة إلى المجتمع الدولي لإنقاذ أبنائهم، "بعدما فقدوا الأمل من مناشدة الدولة".وقال متحدث باسم الأهالي: "الأرقام التي أعطيت للجالية اللبنانية في أوكرانيا كلها مغلقة أو ملغاة، والطلاب باتوا مشرَّدين في ملاجئ المترو، وبعضهم انقطع الاتصال معهم".ولفت السفير اللبناني إلى أنهم "كسفارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعية، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل مغادرة أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-اللبنانية-تدعو-رعاياها-في-أوكرانيا-لتوخي-الحيطة-والحذر-1059109157.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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لبنان, أخبار أوكرانيا, روسيا
أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا يعتصمون للمطالبة بإنقاذ أبنائهم
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نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين الذي يدرسون في أوكرانيا اعتصاما في مدينة طرابلس اللبنانية مطالبين بإنقاذ أبنائهم.
وحسب موقع النشرة
اللبناني، فقد اعتصم أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، "للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من آتون الحرب التي تدور بين روسيا وأوكرانيا".
وقال الأهالي إنهم يتوجهون بالمناشدة إلى المجتمع الدولي
لإنقاذ أبنائهم، "بعدما فقدوا الأمل من مناشدة الدولة".
وقال متحدث باسم الأهالي: "الأرقام التي أعطيت للجالية اللبنانية في أوكرانيا كلها مغلقة أو ملغاة، والطلاب باتوا مشرَّدين في ملاجئ المترو، وبعضهم انقطع الاتصال معهم".
وكان السفير اللبناني في أوكرانيا علي ضاهر، قد أكد أن "تداعيات ضغط الأزمة الأوكرانية انعكست على وضع أبناء الجالية وخصوصا الطلاب خلال شعورهم بخطر مشروع جراء الأزمة التي تحصل".
ولفت السفير اللبناني إلى أنهم "كسفارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعية
، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل مغادرة أوكرانيا".