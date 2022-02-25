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إحدى عجائب الطبيعة الجليدية... الشاطئ الماسي في أيسلندا
إحدى عجائب الطبيعة الجليدية... الشاطئ الماسي في أيسلندا
يعد جوكولسارلون، والمعروف أيضًا باسم "شاطئ الماس"، أحد أكثر الأماكن الخلابة في أيسلندا، وهو أكبر بحيرة جليدية في أيسلندا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T10:01+0000
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يقع شاطئ الماس في منطقتي المنتزه الوطني سكافتفول وهوفن في أيسلندا. تقع البحيرة الآن على بعد أكثر من كيلومتر واحد من الساحل ومساحتها ما يقرب 20 مترًا مربعًا.بعد أن بدأ النهر الجليدي في التراجع من ساحل المحيط الأطلسي، بدأ الحوض المائي يزداد بسبب الذوبان النشط للأنهار الجليدية.والبحيرة عبارة عن معرض خلاب للكتل الجليدية المضيئة من مختلف الأحجام والألوان. ويسمى أيضًا "الموكب الشبحي للجبال الجليدية المضيئة في جوكولسارلون". يذكر أنه تم اختيار المكان منذ فترة طويلة من قبل صانعي أفلام هوليود، وبالنظر إلى الصور، يتضح سبب ذلك على الفور.كانت البحيرة ذات الجليد المنجرف محبوبة بشكل خاص من قبل مخرجي سلسلة أفلام "بوند" - تمت الإشارة هنا إلى ممثلي العميل 007 مرتين: في مجموعة أفلام "A View to a Kill" و"Die Another Day". كما تم تصوير فيلم "Batman Begins" وأحد أجزاء فيلم "Lara Croft" على مقربة من الشاطئ الماسي.ومن العجيب أنه يمكنك مشاهدة "الماس" الجليدي المنجرف طوال فترة الصيف - منظرها المثير للإعجاب بنفس القدر، سواء كنت على متن قارب في مياه المحيط أو عند السير على طول الشاطئ.
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фото, صور, وسائط متعددة

إحدى عجائب الطبيعة الجليدية... الشاطئ الماسي في أيسلندا

10:01 GMT 25.02.2022
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يعد جوكولسارلون، والمعروف أيضًا باسم "شاطئ الماس"، أحد أكثر الأماكن الخلابة في أيسلندا، وهو أكبر بحيرة جليدية في أيسلندا.
© REUTERS / Nacho Doceكتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS / Nacho Doce
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doceكتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS / Nacho Doce
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doceكتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS / Nacho Doce
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doceسياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS / Nacho Doce
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doce سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS / Nacho Doce
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doceسياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS / Nacho Doce
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doceكتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© REUTERS / Nacho Doce
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doceسياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS / Nacho Doce
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doceسياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS / Nacho Doce
سياح يزورون كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
© REUTERS / Nacho Doceكتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS / Nacho Doce
كتل الجليد التي قطعت بحيرة جوكولسارلون الجليدية على شاطئ دايموند خلال فصل الشتاء في الساحل الجنوبي لأيسلندا، 17 فبراير 2022.
يقع شاطئ الماس في منطقتي المنتزه الوطني سكافتفول وهوفن في أيسلندا. تقع البحيرة الآن على بعد أكثر من كيلومتر واحد من الساحل ومساحتها ما يقرب 20 مترًا مربعًا.
بعد أن بدأ النهر الجليدي في التراجع من ساحل المحيط الأطلسي، بدأ الحوض المائي يزداد بسبب الذوبان النشط للأنهار الجليدية.
والبحيرة عبارة عن معرض خلاب للكتل الجليدية المضيئة من مختلف الأحجام والألوان. ويسمى أيضًا "الموكب الشبحي للجبال الجليدية المضيئة في جوكولسارلون".
يذكر أنه تم اختيار المكان منذ فترة طويلة من قبل صانعي أفلام هوليود، وبالنظر إلى الصور، يتضح سبب ذلك على الفور.
كانت البحيرة ذات الجليد المنجرف محبوبة بشكل خاص من قبل مخرجي سلسلة أفلام "بوند" - تمت الإشارة هنا إلى ممثلي العميل 007 مرتين: في مجموعة أفلام "A View to a Kill" و"Die Another Day". كما تم تصوير فيلم "Batman Begins" وأحد أجزاء فيلم "Lara Croft" على مقربة من الشاطئ الماسي.
ومن العجيب أنه يمكنك مشاهدة "الماس" الجليدي المنجرف طوال فترة الصيف - منظرها المثير للإعجاب بنفس القدر، سواء كنت على متن قارب في مياه المحيط أو عند السير على طول الشاطئ.
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