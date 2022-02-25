عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220225/إسرائيل-تحبط-محاولة-تهريب-أسلحة-على-الحدود-الأردنية-1059146590.html
إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية
إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نجاح قواتها في إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:34+0000
2022-02-25T12:35+0000
إسرائيل
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/39/1044893959_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_f134f0cbdc090db3f4941cef495b96a3.jpg
نشرت الوزارة الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن قوات الجيش والشرطة رصدت، قبل قليل، سيارتيْن مشبهوتيْن على الحدود مع الأردن.وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط السيارتين وهما تقومان بمحاولة تهريب 12 بندقية من نوع "كلاشينكوف" وغيرها من العتاد والذخائر.من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إحالة المشتبه بهم والمضبوطات إلى التحقيق في الشرطة الإسرائيلية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/39/1044893959_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_102c9c18e0c812f89bee6ae63a2780bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار الأردن, العالم العربي

إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

12:34 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / George Freyبنادق معروضة في متجر سلاح أمريكي
بنادق معروضة في متجر سلاح أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / George Frey
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نجاح قواتها في إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية.
نشرت الوزارة الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن قوات الجيش والشرطة رصدت، قبل قليل، سيارتيْن مشبهوتيْن على الحدود مع الأردن.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط السيارتين وهما تقومان بمحاولة تهريب 12 بندقية من نوع "كلاشينكوف" وغيرها من العتاد والذخائر.
من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إحالة المشتبه بهم والمضبوطات إلى التحقيق في الشرطة الإسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала