إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية
12:34 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 25.02.2022)
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نجاح قواتها في إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية.
نشرت الوزارة الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن قوات الجيش والشرطة رصدت، قبل قليل، سيارتيْن مشبهوتيْن على الحدود مع الأردن.
IDF soldiers and Israel Police forces thwarted a weapons smuggling attempt adjacent to the border fence with Jordan.— Israel Defense Forces (@IDF) February 25, 2022
2 suspicious vehicles were apprehended & 12 assault rifles, cartridges, and ammunition were found inside.
The suspects & weapons were transferred to the Police. pic.twitter.com/cy2Yelpe0A
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط السيارتين وهما تقومان بمحاولة تهريب 12 بندقية من نوع "كلاشينكوف" وغيرها من العتاد والذخائر.
رصدت قوات جيش الدفاع والشرطة، قبل قليل، سيارتيْن مشبهوتيْن على الحدود مع الأردن. تم ضبط السيارتين وهما تقومان بمحاولة تهريب قوامها ١٢ بندقية من نوع كلاشينكوف وغيرها من العتاد والذخائر.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 25, 2022
تم إحالة المشتبه بهم والمضبوطات الى التحقيق في شرطة إسرائيل pic.twitter.com/RQJiQwE7dx
من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إحالة المشتبه بهم والمضبوطات إلى التحقيق في الشرطة الإسرائيلية.