عربي
بايدن: سندافع عن كل مناطق الناتو وننشر المزيد من القوات في أوروبا
https://arabic.sputniknews.com/20220225/إصابة-فلسطينيين-اثنين-برصاص-مستوطن-إسرائيلي-شمال-القدس-1059166320.html
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطن إسرائيلي شمال القدس
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطن إسرائيلي شمال القدس
أصيب شقيقان فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي قرب حاجز عسكري شمال مدينة القدس المحتلة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T20:12+0000
2022-02-25T20:12+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103119/76/1031197646_0:0:6720:3780_1920x0_80_0_0_02ab41db9dcddcb93c38e8d151e748dc.jpg
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن مستوطنا أطلق الرصاص قرب حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، على الشقيقين محمد وجواد أبو خديجة في الثلاثينيات من عمرهما من مخيم شعفاط.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن الشقيقين الفلسطينيين أصيبا بجروح وصفت بالمتوسطة.وقالا إن المستوطن أطلق عليهما النار مباشرة من مسافة قريبة جدا، ما أسفر عن إصابة أحدهما في بطنه، فيما أصيب الآخر على مستوى القدم، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات القدس.من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائلية الرسمية، إن المشتبه به في إطلاق النار هو من سكان مجلس بنيامين الاستيطاني وسط الضفة الغربية المحتلة.وأضافت أنه يشتبه في أن المستوطن أطلق النار على السائق الفلسطيني بعد أن اصططدم الأخير بسيارته، على ما يبدو في حادث سيارة.ويسود الضفة الغربية توتر متزايد بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.ويتهم المستوطنون بممارسة عنف شديد ضد الفلسطينيين بما في ذلك إطلاق النار والاعتداء بالضرب والاستيلاء على الممتلكات وحرقها، وهو العنف الذي سبق وحذر منه مسؤولون إسرائيليون بينهم وزير الأمن الداخلي عومر بارليف.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/بعد-تعرضه-لهجوم-بسبب-عنف-المستوطنين-بارليف-يعلق-على-واقعة-بورين-1056820211.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103119/76/1031197646_611:0:6584:4480_1920x0_80_0_0_fa23e92715206e699c1ca14ba345234c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص مستوطن إسرائيلي شمال القدس

20:12 GMT 25.02.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAالشرطة الإسرائيلية تحتجز يهوديا متطرفا خلال احتجاج ضد الجيش الإسرائيلي، في وسط القدس، في 3 أبريل/نيسان 2017
الشرطة الإسرائيلية تحتجز يهوديا متطرفا خلال احتجاج ضد الجيش الإسرائيلي، في وسط القدس، في 3 أبريل/نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبرGoogle news
أصيب شقيقان فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي قرب حاجز عسكري شمال مدينة القدس المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن مستوطنا أطلق الرصاص قرب حاجز حزما العسكري شمال شرق القدس المحتلة، على الشقيقين محمد وجواد أبو خديجة في الثلاثينيات من عمرهما من مخيم شعفاط.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن الشقيقين الفلسطينيين أصيبا بجروح وصفت بالمتوسطة.
وقالا إن المستوطن أطلق عليهما النار مباشرة من مسافة قريبة جدا، ما أسفر عن إصابة أحدهما في بطنه، فيما أصيب الآخر على مستوى القدم، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات القدس.
مستوطنون إسرائيليون في أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
بعد تعرضه لهجوم بسبب "عنف المستوطنين"... بارليف يعلق على واقعة بورين
21 يناير, 19:31 GMT
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائلية الرسمية، إن المشتبه به في إطلاق النار هو من سكان مجلس بنيامين الاستيطاني وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أنه يشتبه في أن المستوطن أطلق النار على السائق الفلسطيني بعد أن اصططدم الأخير بسيارته، على ما يبدو في حادث سيارة.
ويسود الضفة الغربية توتر متزايد بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى.
ويتهم المستوطنون بممارسة عنف شديد ضد الفلسطينيين بما في ذلك إطلاق النار والاعتداء بالضرب والاستيلاء على الممتلكات وحرقها، وهو العنف الذي سبق وحذر منه مسؤولون إسرائيليون بينهم وزير الأمن الداخلي عومر بارليف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала