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https://arabic.sputniknews.com/20220225/إعلام-ألمانيا-تعتزم-إرسال-قوات-مشاة-وأنظمة-دفاع-جوي-وسفن-حربية-إلى-الناتو-1059131673.html
إعلام: ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى الناتو
إعلام: ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى الناتو
قالت تقارير إعلامية إن ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة، وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك لتعزيز دفاعاته تحسبا لمزيد من التصعيد في... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T07:20+0000
2022-02-25T07:20+0000
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وحسب ما نقلت "رويترز" عن مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الجمعة، فإن برلين سترسل قواتا وأنظمة دفاع جوي وسفنا حربية إلى حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحها الشرقي بعد "غزو روسيا لأوكرانيا".وعن تفاصيل تلك القوات اليت تعتزم ألماناي إرسالها إلى الناتو، تحدثت المجلة الألمانية عن سرية مشاة تضم حوالي 150 جنديًا وأكثر من 12 عربة مدرعة.وأضافت أن ألمانيا تعتزم أيضا تقديم أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات وطائرة وفرقاطة، وهو ما سيتطلب سحب السفن من مهمات أخرى في البحر الأبيض المتوسط.يشار إلى أن الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد أرسلوا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، لكن ليس هناك تحرك لإرسال قوات إلى أوكرانيا خوفًا من اندلاع صراع أوروبي أوسع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق امس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بعد-قرار-ألمانيا-بوقف-التيار-الشمالي-2-أسئلة-حول-الواقع-والمآلات-1059011596.html
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أخبار ألمانيا, الناتو

إعلام: ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى الناتو

07:20 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قالت تقارير إعلامية إن ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة، وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك لتعزيز دفاعاته تحسبا لمزيد من التصعيد في أوكرانيا.
وحسب ما نقلت "رويترز" عن مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الجمعة، فإن برلين سترسل قواتا وأنظمة دفاع جوي وسفنا حربية إلى حلف شمال الأطلسي لتعزيز جناحها الشرقي بعد "غزو روسيا لأوكرانيا".
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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وعن تفاصيل تلك القوات اليت تعتزم ألماناي إرسالها إلى الناتو، تحدثت المجلة الألمانية عن سرية مشاة تضم حوالي 150 جنديًا وأكثر من 12 عربة مدرعة.
وأضافت أن ألمانيا تعتزم أيضا تقديم أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات وطائرة وفرقاطة، وهو ما سيتطلب سحب السفن من مهمات أخرى في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا للمجلة الألمانية فإن قارب خدمة الأسطول المزود بتكنولوجيا الاستشعار في طريقه بالفعل إلى بحر البلطيق.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد أرسلوا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، لكن ليس هناك تحرك لإرسال قوات إلى أوكرانيا خوفًا من اندلاع صراع أوروبي أوسع.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق امس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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