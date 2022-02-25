https://arabic.sputniknews.com/20220225/إعلام-البيت-الأبيض-يطلب-من-الكونغرس-64-مليار-دولار-للأزمة-الأوكرانية-1059169452.html
إعلام: البيت الأبيض يطلب من الكونغرس 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية
إعلام: البيت الأبيض يطلب من الكونغرس 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية
قالت وسائل إعلام أمريكية، ليل اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض طلب من مجلس النواب الأمريكي 6.4 مليار دولار لـ "الأزمة الأوكرانية". 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T22:39+0000
2022-02-25T22:39+0000
2022-02-25T22:39+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به مراسلة وكالة بلومبرغ في تغريدة، "طلب البيت الأبيض من الكونغرس [تخصيص] 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض
إعلام: البيت الأبيض يطلب من الكونغرس 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية
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قالت وسائل إعلام أمريكية، ليل اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض طلب من مجلس النواب الأمريكي 6.4 مليار دولار لـ "الأزمة الأوكرانية".
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به مراسلة وكالة بلومبرغ في تغريدة، "طلب البيت الأبيض من الكونغرس [تخصيص] 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية".