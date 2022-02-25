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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/إعلام-البيت-الأبيض-يطلب-من-الكونغرس-64-مليار-دولار-للأزمة-الأوكرانية-1059169452.html
إعلام: البيت الأبيض يطلب من الكونغرس 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية
إعلام: البيت الأبيض يطلب من الكونغرس 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية
قالت وسائل إعلام أمريكية، ليل اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض طلب من مجلس النواب الأمريكي 6.4 مليار دولار لـ "الأزمة الأوكرانية". 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T22:39+0000
2022-02-25T22:39+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به مراسلة وكالة بلومبرغ في تغريدة، "طلب البيت الأبيض من الكونغرس [تخصيص] 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية".
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أخبار أوكرانيا, البيت الأبيض

إعلام: البيت الأبيض يطلب من الكونغرس 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية

22:39 GMT 25.02.2022
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قالت وسائل إعلام أمريكية، ليل اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض طلب من مجلس النواب الأمريكي 6.4 مليار دولار لـ "الأزمة الأوكرانية".
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفادت به مراسلة وكالة بلومبرغ في تغريدة، "طلب البيت الأبيض من الكونغرس [تخصيص] 6.4 مليار دولار للأزمة الأوكرانية".
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