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https://arabic.sputniknews.com/20220225/إعلام-نقل-الرئيس-الأوكراني-إلى-ملجأ-محصن-1059145024.html
إعلام: نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن
إعلام: نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن
صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم يتصل به منذ ساعة ونصف، رغم وجود اتفاق على موعد المكالمة... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:08+0000
2022-02-25T12:10+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، في الوقت الذي أقلعت فيه طائرة من مطار "جوليان" في كييف، رغم إغلاق الأجواء، وسماع إطلاق نار في كييف.هذا وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قد تم نقله إلى ملجأ محصن مع اقتراب القوات الروسية من كييف.وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.
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أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام: نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن

12:08 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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صرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم يتصل به منذ ساعة ونصف، رغم وجود اتفاق على موعد المكالمة الهاتفية.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، في الوقت الذي أقلعت فيه طائرة من مطار "جوليان" في كييف، رغم إغلاق الأجواء، وسماع إطلاق نار في كييف.
هذا وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قد تم نقله إلى ملجأ محصن مع اقتراب القوات الروسية من كييف.

وفي وقت لاحق، أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لرئيس وزراء إيطاليا، سبب عدم قدرته على التواصل معه هاتفيا، قائلا: "سأحاول في المرة القادمة تعديل جدول أعمالي العسكري".

وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.
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