https://arabic.sputniknews.com/20220225/إلغاء-سباق-فورمولا-1-الذي-كان-مقرر-إقامته-في-مدينة-سوتشي-الروسية-1059146925.html
إلغاء سباق "فورمولا 1" الذي كان مقرر إقامته في مدينة سوتشي الروسية
إلغاء سباق "فورمولا 1" الذي كان مقرر إقامته في مدينة سوتشي الروسية
قرر الاتحاد الدولي للسيارات "إف أي إيه"، اليوم الجمعة، إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى في العام الجاري على خلفية الأحداث في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:40+0000
2022-02-25T12:40+0000
2022-02-25T13:14+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رياضة
مجتمع
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وحسب بيان الاتحاد، كان من المقرر أن يقام السباق الروسي الذي انضم إلى برنامج البطولة في 2014 على حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل.كما أكد الاتحاد أنه "يتابع الأحداث في أوكرانيا بحزن وصدمة ويتطلع إلى حل سريع وسلمي للوضع الحالي".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/ أيار المقبل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, رياضة, مجتمع
إلغاء سباق "فورمولا 1" الذي كان مقرر إقامته في مدينة سوتشي الروسية
12:40 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
قرر الاتحاد الدولي للسيارات "إف أي إيه"، اليوم الجمعة، إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى في العام الجاري على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وحسب بيان الاتحاد، كان من المقرر أن يقام السباق الروسي الذي انضم إلى برنامج البطولة في 2014 على حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضاف البيان أن "القائمين على تنظيم البطولة أكدوا استحالة إقامة السباق في ظل الأوضاع الحالية".
كما أكد الاتحاد أنه "يتابع الأحداث في أوكرانيا بحزن وصدمة ويتطلع إلى حل سريع وسلمي للوضع الحالي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان نقل نهائي دوري أبطال أوروبا
إلى باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/ أيار المقبل.