https://arabic.sputniknews.com/20220225/ارتدادات-الأزمة-الأوكرانية-على-العالم-سياسيا-واقتصاديا-1059154025.html
ارتدادات الأزمة الأوكرانية على العالم سياسيا واقتصاديا
ارتدادات الأزمة الأوكرانية على العالم سياسيا واقتصاديا
نتحدث في هذه الحلقة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس ونناقش فيها: لافروف: الغرب يتستر على جرائم النظام الأوكراني ضد المدنيين، قمة للناتو بشأن... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:47+0000
2022-02-25T14:47+0000
2022-02-25T14:47+0000
راديو
بلا قيود
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ارتدادات الأزمة الأوكرانية على العالم سياسيا واقتصاديا
ارتدادات الأزمة الأوكرانية على العالم سياسيا واقتصاديا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إن الغرب يتستر على النظام الأوكراني ويغض الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، ويشجعه للانضمام إلى حلف الناتو وامتلاك أسلحة نووية.-ويعتزم الكونغرس تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي لإلغاء عضوية روسيا فيه، وهو ما قال عنه، الدكتور في القانون الدولي، عبد الكريم عجيب، خلال مداخلة مع "سبوتنيك":اقتصادياً... فرض الغرب عقوبات إضافية على روسيا طالت أكثر من 70 % من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، فيما أوضحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تمكنت من الاستعداد نوعيا للعقوبات وإعداد جميع الإجراءات الوقائية، بما فيها عقوبات جوابية.وخلال حديث مع "بلا قيود" قال الخبير الاقتصادي المختص بالأسهم والبورصات، عامر ديب:وحول ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثر "السيل الشمالي 2 " بالعقوبات، قال المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي لـ"سبوتنيك":وعن أسباب رفض فصل روسيا عن نظام سويفت العالمي، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ المحاضر في جامعة دمشق أغيد مخلوف، لـ "بلا قيود":وحذرت دول عربية من بينها مصر وسوريا ولبنان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة المرتبطة بالقمح، وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي، علاء أصفري:إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059152786_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_9690e45e99861a31d5f8734e4fc1294a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
ارتدادات الأزمة الأوكرانية على العالم سياسيا واقتصاديا
تابعنا عبر
نتحدث في هذه الحلقة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس ونناقش فيها: لافروف: الغرب يتستر على جرائم النظام الأوكراني ضد المدنيين، قمة للناتو بشأن أوكرانيا، الكونغرس يطالب بإلغاء عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، عقوبات غربية تطال 70% من القطاع المصرفي الروسي، انهيار البورصات العالمية وأسعار النفط والغاز، الأزمة تهدد الأمن الغذائي.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إن الغرب يتستر على النظام الأوكراني ويغض الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، ويشجعه للانضمام إلى حلف الناتو وامتلاك أسلحة نووية.
-ويعتزم الكونغرس تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي لإلغاء عضوية روسيا فيه، وهو ما قال عنه، الدكتور في القانون الدولي، عبد الكريم عجيب، خلال مداخلة مع "سبوتنيك
":
"كل هذا مجرد فقاعة وغبارا لا طائل منه، لأنه سيصطدم بفيتو صيني، خصوصا وأن دول كثيرة في مجلس الأمن تؤيد روسيا، وهذا أمر مخالف للقانون الدولي ولا يمكن تنفيذه".
اقتصادياً... فرض الغرب عقوبات إضافية على روسيا طالت أكثر من 70 % من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، فيما أوضحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تمكنت من الاستعداد نوعيا للعقوبات وإعداد جميع الإجراءات الوقائية، بما فيها عقوبات جوابية.
وخلال حديث مع "بلا قيود
" قال الخبير الاقتصادي المختص بالأسهم والبورصات، عامر ديب:
"الذي حدث اضطراب عالمي في البورصات كلها دون استثناء، وخرجت عن السيطرة، ما تسبب بخسائر فادحة للمستثمرين، واقتصاد روسيا قادر على امتصاص صدمة العقوبات بسبب تنوع أماكن الاستثمار فيه، لذلك أوروبا ستكون الخسائر الأكبر بسبب سحب الاستثمارات، وازدياد البطالة، وضعف التصنيع".
وحول ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثر "السيل الشمالي 2 " بالعقوبات، قال المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي لـ"سبوتنيك
":
"قطع الإمدادات الروسية من الغاز باتجاه أوروبا، قد يؤدي إلى قطع الكهرباء عنها، فضلا عن ارتفاع غير مسبوق بأسعار الغاز، إضافة إلى زيادة كبيرة أيضا في أسعار النفط، وهذا ستستفيد منه السعودية وروسيا بالدرجة الأولى".
وعن أسباب رفض فصل روسيا عن نظام سويفت العالمي، قال الخبير الاقتصادي والأستاذ المحاضر في جامعة دمشق أغيد مخلوف، لـ "بلا قيود
":
"لم ولن يتم فصل روسيا عن سويفت لأن أوروبا بمجملها سترفض ذلك، فحسب أحدث الدراسات فإنها تستورد من روسيا 46% من الفحم و28% من النفط ومنتجاته و43% من الغاز".
وحذرت دول عربية من بينها مصر وسوريا ولبنان من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة المرتبطة بالقمح، وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي، علاء أصفري:
" الأزمة ستهدد منظومة الأمن الغذائي العالمي، وسوريا بدأت باتخاذ خطوات جدية منذ الأمس للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي من القمح والسكر، ولمدة شهرين، لكن العلاقة الجيدة مع روسي تحمي دمشق من آثار عنيفة، ولا ننسى تكاليف الشحن العالمية ارتفعت مما سينعكس على الأسعار".
إعداد وتقديم: نغم كباس...
التفاصيل في الملف الصوتي...