https://arabic.sputniknews.com/20220225/اشتعال-النيران-في-منشأة-للنفط-في-دونيتسك-بسبب-قصف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1059139604.html
اشتعال النيران في منشأة للنفط في دونيتسك بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية
اشتعال النيران في منشأة للنفط في دونيتسك بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية
اشتعلت النيران في منشأة نفط بمنطقة كيروفسكي في دونيتسك إثر إصابتها بقذيفة أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T10:12+0000
2022-02-25T10:12+0000
2022-02-25T10:13+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وذكرت قناة "تلغرام" التابعة للممثلية: "نتيجة لقصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية، وقع انفجار تلاه حريق في منشأة نفط في منطقة كيروفسكي في دونيتسك".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
اشتعال النيران في منشأة للنفط في دونيتسك بسبب قصف القوات المسلحة الأوكرانية
10:12 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
اشتعلت النيران في منشأة نفط بمنطقة كيروفسكي في دونيتسك إثر إصابتها بقذيفة أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لممثلية المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في دونيتسك.
وذكرت قناة "تلغرام" التابعة للممثلية: "نتيجة لقصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية، وقع انفجار تلاه حريق في منشأة نفط في منطقة كيروفسكي في دونيتسك".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، صباح أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.