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الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف أوكراني يفرون من بلدهم
الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف أوكراني يفرون من بلدهم
أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال الـ 48 الساعة الأخيرة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:55+0000
2022-02-25T16:56+0000
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روسيا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك في تغريدة نشرها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على حسابه في موقع تويتر.وقال غراندي: "فر أكثر من 50 ألف لاجئ أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة - معظمهم إلى بولندا ومولدوفا".وحذر المسؤول الأممي من أن "الكثيرين غيرهم يتجهون نحو حدود البلدين".وختم تغريدته بالقول: "خالص الشكر لحكومات وشعوب الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وترحب باللاجئين".وصباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف أوكراني يفرون من بلدهم

16:55 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / ANDREW KELLYجلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
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أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال الـ 48 الساعة الأخيرة.
جاء ذلك في تغريدة نشرها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على حسابه في موقع تويتر.
وقال غراندي: "فر أكثر من 50 ألف لاجئ أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة - معظمهم إلى بولندا ومولدوفا".
وحذر المسؤول الأممي من أن "الكثيرين غيرهم يتجهون نحو حدود البلدين".
وختم تغريدته بالقول: "خالص الشكر لحكومات وشعوب الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وترحب باللاجئين".
وصباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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