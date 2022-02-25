https://arabic.sputniknews.com/20220225/الأمن-العراقي-يحبط-هجوما-انتحاريا-على-أحد-المزارات-الدينية-1059158107.html
الأمن العراقي يحبط هجوما انتحاريا على أحد المزارات الدينية
الأمن العراقي يحبط هجوما انتحاريا على أحد المزارات الدينية
كشفت معلومات استخبارية عراقية، اليوم الجمعة، عن مخطط عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) لمهاجمة زائري مقام الإمام الكاظم في العاصمة... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:01+0000
2022-02-25T16:01+0000
2022-02-25T16:01+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال مصدر أمني لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، إنه ورد للسلطات معلومات استخباراتية دقيقة، تشير إلى استلام أحد عناصر "داعش" 4 ستر ناسفة.وأضاف أن الستر وصلت من قضاء المدائن "ولاية الجنوب"، وسلمت إلى أحد عناصر التنظيم في منطقة كراج النهضة، والغرض من ذلك استخدامها خلال اليومين المقبلين لاستهداف زائري الإمام الكاظم.تأتي هذه العملية الاستباقية بعد يومين من إعلان الجيش العراقي مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش"؛ بينهم قياديان، بضربة جوية في قضاء الدبس في محافظة كركوك.من جهته، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الخميس، إن التعاون ضمن المركز الأمني الرباعي في بغداد والذي يضم إلى جانب العراق كلا من روسيا وإيران وسوريا، أثمر عن توجيه ضربات قوية ورادعة للإرهاب وقادته.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الطيران-العراقي-يقصف-وكرا-لـداعش-الإرهابي-والحديث-عن-صيد-ثمين-1058218651.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
الأمن العراقي يحبط هجوما انتحاريا على أحد المزارات الدينية
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كشفت معلومات استخبارية عراقية، اليوم الجمعة، عن مخطط عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) لمهاجمة زائري مقام الإمام الكاظم في العاصمة بغداد باستخدام "ستر ناسفة".
وقال مصدر أمني لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، إنه ورد للسلطات معلومات استخباراتية دقيقة، تشير إلى استلام أحد عناصر "داعش" 4 ستر ناسفة.
وأضاف أن الستر وصلت من قضاء المدائن "ولاية الجنوب"، وسلمت إلى أحد عناصر التنظيم
في منطقة كراج النهضة، والغرض من ذلك استخدامها خلال اليومين المقبلين لاستهداف زائري الإمام الكاظم.
تأتي هذه العملية الاستباقية بعد يومين من إعلان الجيش العراقي مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش"؛ بينهم قياديان، بضربة جوية في قضاء الدبس في محافظة كركوك.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الخميس، إن التعاون ضمن المركز الأمني الرباعي في بغداد والذي يضم إلى جانب العراق كلا من روسيا وإيران وسوريا، أثمر عن توجيه ضربات قوية
ورادعة للإرهاب وقادته.