عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-ينقل-نهائي-دوري-الأبطال-من-روسيا-إلى-فرنسا-1059138996.html
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى فرنسا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى فرنسا
نقلت "رويترز" عن "يويفا" بيانا جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية". 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:55+0000
2022-02-25T09:55+0000
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104342/12/1043421297_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b6148dcb31b971033916898f08bea97.jpg
نقلت "رويترز" عن "يويفا" بيانا جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية".وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه تقرر خلال اجتماع اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية على ملعب الاستاد الوطني "ستاد دو فرانس" في باريس يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أياروكانت وكالة "أسوشيتد برس" فد نقلت عن مصادرها، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر سحب استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم من روسيا، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/أيار المقبل في سان بطرسبورغ.وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر عدم إقامة النهائي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في إقليم دونباس.ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومستقبل المباريات المقبلة من دوري أبطال أوروبا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104342/12/1043421297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f4eeae46b22aa016b9d8e0ecef506c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى فرنسا

09:55 GMT 25.02.2022
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasseltأداء راقصات في الملهى الفرنسي "مولان روج" قبل مباراة اتحاد لاعبي الركبي الـ14 بين "استاد فرانسيس" و"راسينغ 92" في 10 نوفمبر 2019 ، في ملعب جان بوين في باريس، 10 نوفمبر 2019
أداء راقصات في الملهى الفرنسي مولان روج قبل مباراة اتحاد لاعبي الركبي الـ14 بين استاد فرانسيس وراسينغ 92 في 10 نوفمبر 2019 ، في ملعب جان بوين في باريس، 10 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt
تابعنا عبرGoogle news
نقلت "رويترز" عن "يويفا" بيانا جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية".
وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه تقرر خلال اجتماع اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية على ملعب الاستاد الوطني "ستاد دو فرانس" في باريس يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو/أيار
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" فد نقلت عن مصادرها، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر سحب استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم من روسيا، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 28 مايو/أيار المقبل في سان بطرسبورغ.
وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر عدم إقامة النهائي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في إقليم دونباس.
ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومستقبل المباريات المقبلة من دوري أبطال أوروبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала