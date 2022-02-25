https://arabic.sputniknews.com/20220225/البابا-يخرق-القواعد-الدبلوماسية-ويذهب-بنفسه-إلى-السفارة-الروسية-في-الفاتيكان-1059148974.html

البابا "يخرق القواعد الدبلوماسية" ويذهب بنفسه إلى السفارة الروسية في الفاتيكان

البابا "يخرق القواعد الدبلوماسية" ويذهب بنفسه إلى السفارة الروسية في الفاتيكان

عادة ما يتم استدعاء المبعوثين الأجانب من قبل وزير خارجية الفاتيكان، أو من أجل لقاء البابا في القصر الرسولي. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T13:12+0000

2022-02-25T13:12+0000

2022-02-25T13:13+0000

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

أخبار أوكرانيا

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لكن، وبحسب "رويترز"، فإن البابا فرنسيس توجه بنفسه إلى السفارة الروسية في الفاتيكان، اليوم الجمعة، في خروج غير مسبوق عن البروتوكول الدبلوماسي.وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن البابا أمضى نحو 30 دقيقة في السفارة القريبة من الفاتيكان.يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها البابا إلى سفارة للتحدث مع سفير في وقت النزاع.وكان سفير أوكرانيا لدى الفاتيكان، أندري يوراش، قد أكد أن كييف ستكون منفتحة على وساطة الفاتيكان في الصراع مع روسيا.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطّلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/البابا-عن-أوكرانيا-أعهد-بكل-جهد-من-أجل-السلام-إلى-شفاعة-العذراء-1058492642.html

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا