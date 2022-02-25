عربي
الدفاع الروسية تنفي تقارير عن اختراق موقعها الإلكتروني
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/البنتاغون-إنشاء-منطقة-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-يتطلب-مناقشة-في-الناتو-1059168992.html
البنتاغون: إنشاء "منطقة حظر طيران" فوق أوكرانيا يتطلب مناقشة في "الناتو"
البنتاغون: إنشاء "منطقة حظر طيران" فوق أوكرانيا يتطلب مناقشة في "الناتو"
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، مساء الجمعة، إن طلب الرئيس فولديمير زيلينسكي إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيتطلب مناقشة داخل حلف... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T22:01+0000
2022-02-25T22:01+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059108624_0:73:983:626_1920x0_80_0_0_f7d2d522ec47f11ebd1244798dda4122.jpg
واشنطن- سبوتنيك. وفي رد عندما سئل عن احتمال الاستجابة لطلب كييف، أجاب: "لم أر الطلب الذي قدمه الرئيس زيلينسكي، يجب أن يكون ذلك نقاشا داخل التحالف".وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان "واضحا جدا" في أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا.في وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي عبر "تويتر" إنه طلب خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.وذكر كيربي أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تزويد أوكرانيا بالمساعدة المتعلقة بالدفاع "على الرغم من المجال الجوي المضطرب فوق البلاد".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى فجأة.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، بأن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/حلف-الناتو-يعلن-تفعيل-قوة-الرد-لأول-مرة-في-تاريخه-1059168225.html
https://arabic.sputniknews.com/20220225/بايدن-سندافع-عن-كل-أراضي-الناتو-1059167365.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059108624_27:0:956:697_1920x0_80_0_0_f1c4b422398f7d57e656ac0be2cef9cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: إنشاء "منطقة حظر طيران" فوق أوكرانيا يتطلب مناقشة في "الناتو"

22:01 GMT 25.02.2022
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICEيعمل عمال الإنقاذ في موقع تحطم طائرة أنتونوف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية، تم إسقاطها في منطقة كييف، أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
يعمل عمال الإنقاذ في موقع تحطم طائرة أنتونوف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي، وفقًا لخدمة الطوارئ الحكومية، تم إسقاطها في منطقة كييف، أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE
تابعنا عبرGoogle news
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، مساء الجمعة، إن طلب الرئيس فولديمير زيلينسكي إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيتطلب مناقشة داخل حلف الناتو قبل تنفيذ مثل هذا الإجراء.
واشنطن- سبوتنيك. وفي رد عندما سئل عن احتمال الاستجابة لطلب كييف، أجاب: "لم أر الطلب الذي قدمه الرئيس زيلينسكي، يجب أن يكون ذلك نقاشا داخل التحالف".
وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان "واضحا جدا" في أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا.
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
حلف "الناتو" يعلن تفعيل "قوة الرد" لأول مرة في تاريخه
21:24 GMT
في وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي عبر "تويتر" إنه طلب خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.
وذكر كيربي أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تزويد أوكرانيا بالمساعدة المتعلقة بالدفاع "على الرغم من المجال الجوي المضطرب فوق البلاد".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، في واشنطن، الولايات المتحدة، 20 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بايدن: سندافع عن كل مناطق الناتو وننشر المزيد من القوات في أوروبا
20:41 GMT
من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى فجأة.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، بأن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала