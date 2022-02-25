https://arabic.sputniknews.com/20220225/البنتاغون-إنشاء-منطقة-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-يتطلب-مناقشة-في-الناتو-1059168992.html

البنتاغون: إنشاء "منطقة حظر طيران" فوق أوكرانيا يتطلب مناقشة في "الناتو"

البنتاغون: إنشاء "منطقة حظر طيران" فوق أوكرانيا يتطلب مناقشة في "الناتو"

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، مساء الجمعة، إن طلب الرئيس فولديمير زيلينسكي إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيتطلب مناقشة داخل حلف... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T22:01+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وفي رد عندما سئل عن احتمال الاستجابة لطلب كييف، أجاب: "لم أر الطلب الذي قدمه الرئيس زيلينسكي، يجب أن يكون ذلك نقاشا داخل التحالف".وأضاف كيربي خلال إفادة صحفية اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان "واضحا جدا" في أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا.في وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي عبر "تويتر" إنه طلب خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.وذكر كيربي أن الولايات المتحدة تواصل العمل على تزويد أوكرانيا بالمساعدة المتعلقة بالدفاع "على الرغم من المجال الجوي المضطرب فوق البلاد".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى فجأة.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، بأن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية.

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