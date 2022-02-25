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https://arabic.sputniknews.com/20220225/البنك-المركزي-الأوكراني-يحظر-معاملات-الصرف-الأجنبي-بالروبل-الروسي-والبيلاروسي-1059127913.html
البنك المركزي الأوكراني يحظر معاملات الصرف الأجنبي بالروبل الروسي والبيلاروسي
البنك المركزي الأوكراني يحظر معاملات الصرف الأجنبي بالروبل الروسي والبيلاروسي
أعلن البنك المركزي الأوكراني حظر معاملات الصرف الأجنبي بالروبل الروسي والبيلاروسي. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T05:03+0000
2022-02-25T05:04+0000
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اقتصاد
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أخبار أوكرانيا
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وقال البنك المركزي في بيان: "المؤسسات المرخصة ممنوعة من إجراء أي معاملات صرف أجنبي باستخدام الروبل الروسي والروبل البيلاروسي". كما حظر البنك المركزي البنوك الأوكرانية من أي تسويات مع أفراد أو كيانات قانونية موجودة في روسيا أو بيلاروسيا.هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على فرض عقوبات على روسيا تستهدف قطاعها الاقتصادي، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الخطوات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تستهدف 70% من القطاع المصرفي الروسي وشركات رئيسية مملوكة للدولة منها في قطاع الدفاع.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
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اقتصاد, روسيا, أخبار أوكرانيا

البنك المركزي الأوكراني يحظر معاملات الصرف الأجنبي بالروبل الروسي والبيلاروسي

05:03 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 05:04 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / UMIT BEKTASالوضع في مدينة كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الوضع في مدينة كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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أعلن البنك المركزي الأوكراني حظر معاملات الصرف الأجنبي بالروبل الروسي والبيلاروسي.
وقال البنك المركزي في بيان: "المؤسسات المرخصة ممنوعة من إجراء أي معاملات صرف أجنبي باستخدام الروبل الروسي والروبل البيلاروسي".
كما حظر البنك المركزي البنوك الأوكرانية من أي تسويات مع أفراد أو كيانات قانونية موجودة في روسيا أو بيلاروسيا.
هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على فرض عقوبات على روسيا تستهدف قطاعها الاقتصادي، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الخطوات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تستهدف 70% من القطاع المصرفي الروسي وشركات رئيسية مملوكة للدولة منها في قطاع الدفاع.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
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- سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
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