https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-ليس-من-مصلحة-الولايات-شن-حرب-ضد-روسيا-ولن-نرسل-قوات-إلى-أوكرانيا-1059168749.html

البيت الأبيض: ليس من مصلحة واشنطن شن حرب ضد روسيا ولن نرسل قوات إلى أوكرانيا

البيت الأبيض: ليس من مصلحة واشنطن شن حرب ضد روسيا ولن نرسل قوات إلى أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في ساعة متأخرة اليوم الجمعة، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة شن حرب ضد روسيا ولن يتم نشر أي قوات أمريكية في... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T21:50+0000

2022-02-25T21:50+0000

2022-02-25T22:00+0000

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البيت الأبيض

أخبار روسيا اليوم

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ولفت إلى أن الدبلوماسية تفرض على الولايات المتحدة التواصل مع دول حتى في وجود خلافات معها، ومعارضة قوية وإدانة لأفعالها.وأوضحت أن بلادها تقود الجهود الدولية ضد ما وصفته بالاعتداء الروسي على أوكرانيا. مشددة في الوقت ذاته على أن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد اليوم الجمعة، بأن تدافع الولايات المتحدة عن كل الأراضي التابعة لحلف شمال الأطلسي، كما أمر بنشر المزيد من القوات في أوروبا.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني زيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن أوكرانيا وروسيا تتشاوران في الوقت الحالي حول مكان وموعد المفاوضات، مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة للتحدث عن وقف إطلاق النار والسلام.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/البيت-الأبيض-يقول-إن-العقوبات-المفروضة-على-الرئيس-الروسي-قد-تشمل-حظر-السفر-1059167895.html

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البيت الأبيض, أخبار روسيا اليوم