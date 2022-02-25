https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الإسرائيلية-قطارات-خاصة-تنقل-سكان-كييف-إلى-غربي-أوكرانيا-1059161123.html

الخارجية الإسرائيلية: قطارات خاصة تنقل سكان كييف إلى غربي أوكرانيا

الخارجية الإسرائيلية: قطارات خاصة تنقل سكان كييف إلى غربي أوكرانيا

أبلغت إسرائيل مواطنيها العالقين في مدينة كييف، أن قطارات خاصة ستنطلق من العاصمة الأوكرانية إلى مدينة لفوف غربي البلاد. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T17:20+0000

2022-02-25T17:20+0000

2022-02-25T17:20+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

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جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، على حسابها في موقع تويتر.وقالت الخارجية: "وفقا لمعلومات تلقتها السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، ستبدأ شركة السكك الحديدية الأوكرانية في تشغيل قطارات خاصة من كييف إلى لفوف خلال الساعات المقبلة".وأضافت: "الوقت المقرر للقطار التالي في الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي)".وختمت الخارجية الإسرائيلية تغريدتها، بالقول: "لا حاجة لشراء تذكرة، والأولوية للنساء والأطفال".وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "فر أكثر من 50 ألف لاجئ أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة - معظمهم إلى بولندا ومولدوفا".وحذر المسؤول الأممي من أن "الكثيرين غيرهم يتجهون نحو حدود البلدين".وصباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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أخبار أوكرانيا