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https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-التونسية-تعقد-اجتماعا-مع-ممثلي-جاليتها-في-كييف-لمناقشة-الوضع-في-أوكرانيا-1059142629.html
الخارجية التونسية تعقد اجتماعا مع ممثلي جاليتها في كييف لمناقشة الوضع في أوكرانيا
الخارجية التونسية تعقد اجتماعا مع ممثلي جاليتها في كييف لمناقشة الوضع في أوكرانيا
عقدت خلية الأزمة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج، المعنية بمتابعة أوضاع الجالية في أوكرانيا، مساء أمس، اجتماعا افتراضيا مع عدد من ممثلي الجالية... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:28+0000
2022-02-25T11:28+0000
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وبحسب بيان للخارجية التونسية، حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، على نسخة منه، أن الاجتماع الافتراضي قد عقد بإشراف مباشر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، وذلك بهدف الاطمئنان على جميع أفراد الجالية وسلامتهم والتنسيق المحكم بشأن عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية وعائلاتهم بعد غلق المجال الجوي الأوكراني.وتم إطلاع ممثلي الجالية التونسية على جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية الرسمية لتيسير عملية المغادرة عبر مسالك آمنة وضمان وصولهم إلى المعابر البرية بكل من رومانيا وبولونيا في أفضل الظروف.وبدوره، ثمن الوزير التونسي جهود ممثلي الجالية وتفاعلهم البناء مع مصالح الوزارة والبعثات بالخارج من أجل الإحاطة بجميع التونسيين الموجودين بالأراضي الأوكرانية، والإعداد لعملية الإجلاء المحتملة وذلك منذ الساعات الأولى لاندلاع الأزمة.وتم خلال الاجتماع تباحث جميع الجوانب اللوجستية لتأمين عودة التونسيين وأفراد عائلاتهم، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل معهم لتحديد أماكن تواجدهم ومد الوزارة بجميع المعطيات المتعلقة بهم حتى يتسنى ضبط القائمة النهائية للراغبين في المغادرة.وتود وزارة الخارجية التونسية في هذا السياق طمأنة العائلات التونسية على أبنائها بأوكرانيا، وناشدتهم التواصل مع مصالح الوزارة للحصول على جميع الإرشادات بخصوصهم.ودعت الوزارة أفراد الجالية إلى الاتصال حصريا بكل من سفيان الماطوسي، رئيس دار تونس بأوكرانيا، وناظم البحري، بشأن عملية التواصل والتنسيق.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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أخبار تونس اليوم, روسيا

الخارجية التونسية تعقد اجتماعا مع ممثلي جاليتها في كييف لمناقشة الوضع في أوكرانيا

11:28 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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عقدت خلية الأزمة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج، المعنية بمتابعة أوضاع الجالية في أوكرانيا، مساء أمس، اجتماعا افتراضيا مع عدد من ممثلي الجالية بمناطق متعددة من الأراضي الأوكرانية، خاصة المناطق التي تشهد تصعيدا أمنيا.
وبحسب بيان للخارجية التونسية، حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، على نسخة منه، أن الاجتماع الافتراضي قد عقد بإشراف مباشر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، وذلك بهدف الاطمئنان على جميع أفراد الجالية وسلامتهم والتنسيق المحكم بشأن عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية وعائلاتهم بعد غلق المجال الجوي الأوكراني.
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وتم إطلاع ممثلي الجالية التونسية على جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية الرسمية لتيسير عملية المغادرة عبر مسالك آمنة وضمان وصولهم إلى المعابر البرية بكل من رومانيا وبولونيا في أفضل الظروف.
وبدوره، ثمن الوزير التونسي جهود ممثلي الجالية وتفاعلهم البناء مع مصالح الوزارة والبعثات بالخارج من أجل الإحاطة بجميع التونسيين الموجودين بالأراضي الأوكرانية، والإعداد لعملية الإجلاء المحتملة وذلك منذ الساعات الأولى لاندلاع الأزمة.
وتم خلال الاجتماع تباحث جميع الجوانب اللوجستية لتأمين عودة التونسيين وأفراد عائلاتهم، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل معهم لتحديد أماكن تواجدهم ومد الوزارة بجميع المعطيات المتعلقة بهم حتى يتسنى ضبط القائمة النهائية للراغبين في المغادرة.
وتود وزارة الخارجية التونسية في هذا السياق طمأنة العائلات التونسية على أبنائها بأوكرانيا، وناشدتهم التواصل مع مصالح الوزارة للحصول على جميع الإرشادات بخصوصهم.
ودعت الوزارة أفراد الجالية إلى الاتصال حصريا بكل من سفيان الماطوسي، رئيس دار تونس بأوكرانيا، وناظم البحري، بشأن عملية التواصل والتنسيق.
وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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