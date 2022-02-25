https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-العقوبات-دليل-على-ضعف-الغرب-1059162166.html

الخارجية الروسية: العقوبات دليل على ضعف الغرب

الخارجية الروسية: العقوبات دليل على ضعف الغرب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن "العقوبات دليل على الضعف، وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية، والسياسة، والمفاوضات". 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T17:41+0000

2022-02-25T17:41+0000

2022-02-25T17:41+0000

روسيا

ماريا زاخاروفا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049435272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83b18f9d7ff49ed78da47a1201e4b779.jpg

كما أعلنت زاخاروفا أن "روسيا سترد على العقوبات كما ترد دائما وبما يناسبها".وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1": "سنرد على العقوبات كما نفعل دائما. كل شيء سنفعله كما يناسبنا. نحن لا نعتبر أنه من الضروري التبرير والإبلاغ".وتابعت: "نحن دائما نستجيب لطلبات المفاوضات، ونعقدها دائمًا حتى مع أقوى الخصوم وأكثرهم عدوانية. لكن السؤال هو ما قاله رئيس بلدنا للتو عن عقلانية الأشخاص الذين يقودون هذه البلدان".وشهدت سوق الأسهم الروسية ارتفاعا كبيرا وصل إلى نسبة 23% بعدما شهد تراجعا في الأيام الأخيرة رغم العقوبات الغربية المفروضة مؤخرا على البلاد.وأظهرت بيانات بورصة موسكو، عن افتتاح التداولات الأول، اليوم الجمعة، أن مؤشري بورصة موسكو شهدا قفزة معتبرة، بعد التراجع الحاد الذي تم تسجيله أمس، وصعد المؤشر MICEX بأكثر من 22%، فيما ارتفع المؤشر RTS بنحو 28%.وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 22.48% إلى 2520.87 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 27.86% إلى 949.90 نقطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/جونسون-سنستبعد-البنوك-الروسية-من-منظومة-المال-البريطانية-وسنمنع-الروس-من-الوصول-إلى-الإسترليني-1059117150.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, ماريا زاخاروفا, اقتصاد