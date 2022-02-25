عربي
الناتو يعلن أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-العقوبات-دليل-على-ضعف-الغرب-1059162166.html
الخارجية الروسية: العقوبات دليل على ضعف الغرب
الخارجية الروسية: العقوبات دليل على ضعف الغرب
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن "العقوبات دليل على الضعف، وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية، والسياسة، والمفاوضات". 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T17:41+0000
2022-02-25T17:41+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049435272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83b18f9d7ff49ed78da47a1201e4b779.jpg
كما أعلنت زاخاروفا أن "روسيا سترد على العقوبات كما ترد دائما وبما يناسبها".وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1": "سنرد على العقوبات كما نفعل دائما. كل شيء سنفعله كما يناسبنا. نحن لا نعتبر أنه من الضروري التبرير والإبلاغ".وتابعت: "نحن دائما نستجيب لطلبات المفاوضات، ونعقدها دائمًا حتى مع أقوى الخصوم وأكثرهم عدوانية. لكن السؤال هو ما قاله رئيس بلدنا للتو عن عقلانية الأشخاص الذين يقودون هذه البلدان".وشهدت سوق الأسهم الروسية ارتفاعا كبيرا وصل إلى نسبة 23% بعدما شهد تراجعا في الأيام الأخيرة رغم العقوبات الغربية المفروضة مؤخرا على البلاد.وأظهرت بيانات بورصة موسكو، عن افتتاح التداولات الأول، اليوم الجمعة، أن مؤشري بورصة موسكو شهدا قفزة معتبرة، بعد التراجع الحاد الذي تم تسجيله أمس، وصعد المؤشر MICEX بأكثر من 22%، فيما ارتفع المؤشر RTS بنحو 28%.وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 22.48% إلى 2520.87 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 27.86% إلى 949.90 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/جونسون-سنستبعد-البنوك-الروسية-من-منظومة-المال-البريطانية-وسنمنع-الروس-من-الوصول-إلى-الإسترليني-1059117150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049435272_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2249d25719d6ce9f33dc179e0cb06734.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, ماريا زاخاروفا, اقتصاد

الخارجية الروسية: العقوبات دليل على ضعف الغرب

17:41 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن "العقوبات دليل على الضعف، وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية، والسياسة، والمفاوضات".
كما أعلنت زاخاروفا أن "روسيا سترد على العقوبات كما ترد دائما وبما يناسبها".

وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1": "سنرد على العقوبات كما نفعل دائما. كل شيء سنفعله كما يناسبنا. نحن لا نعتبر أنه من الضروري التبرير والإبلاغ".

وتابعت: "نحن دائما نستجيب لطلبات المفاوضات، ونعقدها دائمًا حتى مع أقوى الخصوم وأكثرهم عدوانية. لكن السؤال هو ما قاله رئيس بلدنا للتو عن عقلانية الأشخاص الذين يقودون هذه البلدان".
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
جونسون: سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية
أمس, 17:15 GMT
وشهدت سوق الأسهم الروسية ارتفاعا كبيرا وصل إلى نسبة 23% بعدما شهد تراجعا في الأيام الأخيرة رغم العقوبات الغربية المفروضة مؤخرا على البلاد.
وأظهرت بيانات بورصة موسكو، عن افتتاح التداولات الأول، اليوم الجمعة، أن مؤشري بورصة موسكو شهدا قفزة معتبرة، بعد التراجع الحاد الذي تم تسجيله أمس، وصعد المؤشر MICEX بأكثر من 22%، فيما ارتفع المؤشر RTS بنحو 28%.
وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 22.48% إلى 2520.87 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 27.86% إلى 949.90 نقطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала