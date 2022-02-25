https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-تكشف-عرقلة-واشنطن-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-1059163046.html

الخارجية الروسية تكشف عرقلة واشنطن للمفاوضات مع أوكرانيا

الخارجية الروسية تكشف عرقلة واشنطن للمفاوضات مع أوكرانيا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن واشنطن عرقلت أكثر من مرة عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T18:18+0000

2022-02-25T18:18+0000

2022-02-25T18:18+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

الخارجية الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049435312_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_816fb62b7620837453eda8032c0fa824.jpg

وقالت زاخاروفا، لقناة "روسيا -1" : "الآن، فيما يتعلق بأن واشنطن مهتمة أو قلقة بشأن عمليات التفاوض، لا أعرف لماذا ينظرون بقلق إلى عمليات التفاوض هذه هناك، مع الأخذ بالاعتبار أنهم في واشنطن هم من يعرقل عمليات التفاوض هذه".وأضافت بأن واشنطن: "كانت طوال الوقت تهمس من الخلف" لكييف بأنه لا ينبغي لها إجراء حوار مباشر مع لوغانسك ودونيتسك.وأشارت زاخاروفا إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية هي التي قطعت المفاوضات مع الجانب الروسي".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، أن "روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى".وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد توقف قصير قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في الفكرة مع مينسك وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو، وبعد ذلك تركوا الاتصالات تماما".وأضاف: "سلمنا للأوكرانيين تنظيم المفاوضات في مينسك. تم إيصال هذه المعلومات إلى الأوكرانيين. اتصل بوتين على الفور بالرئيس لوكاشينكو، ووافق على أن الجانب البيلاروسي والرئيس سيبذلون قصارى جهدهم لتنظيم وصول الوفود على أفضل وجه وضمان سلامتهم، وهذا العنصر مهم أيضًا الآن، وشروط إجراء هذه المفاوضات بشكل مباشر. وشكل الجانب الروسي على الفور نيابة عن رئيس الجمهورية وفدا من ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الرئاسة. وتم توصيل كل هذه المعلومات إلى الأوكرانيين".

https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-الهدف-من-العملية-الروسية-هو-تقديم-النظام-العميل-في-كييف-إلى-العدالة-1059151309.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الخارجية الروسية