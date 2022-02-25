https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-الروسية-قبول-السويد-وفنلندا-المحتمل-في-الناتو-سيستدعي-ردا-من-روسيا-1059155117.html

الخارجية الروسية: قبول السويد وفنلندا المحتمل في الناتو سيستدعي ردا من روسيا

الخارجية الروسية: قبول السويد وفنلندا المحتمل في الناتو سيستدعي ردا من روسيا

أعلنت الخارجية الروسية أن قبول السويد وفنلندا المحتمل في حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيستدعي ردا من روسيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T15:03+0000

2022-02-25T15:03+0000

2022-02-25T15:03+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

حلف الأطلسي

فلندا

السويد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948278_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_8c29f31be068b3470329d9ef36495acb.jpg

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "أعادت جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصفتها الوطنية، بما في ذلك فنلندا والسويد، التأكيد على المبدأ القائل بأن أمن بعض الدول لا ينبغي أن يُبنى على حساب أمن الدول الأخرى. من الواضح أن انضمام فنلندا والسويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو في الأساس ، كما تفهم جيدًا، كتلة عسكرية، سيكون له عواقب عسكرية وسياسية خطيرة تتطلب من بلدنا اتخاذ خطوات متبادلة".وصرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في اجتماع برلماني، أن البلاد مستعدة للتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو إذا أثيرت مسألة أمنها القومي.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكرملين-بوتين-مستعد-لإرسال-وفد-روسي-إلى-مينسك-لإجراء-مفاوضات-مع-الوفد-الأوكراني-1059148203.html

حلف الأطلسي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, حلف الأطلسي, فلندا, السويد