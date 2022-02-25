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الخارجية العراقية تمنح تأشيرات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم
الخارجية العراقية تمنح تأشيرات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الجمعة، أنها وجهت بمنح سمات دخول (تأشيرات) للأوكرانيات المتزوجات من مواطنين عراقيين وأبنائهم. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T20:59+0000
2022-02-25T20:59+0000
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جاء ذلك في بيان لأحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، نشره حساب الأخيرة على فيسبوك.وقال المتحدث: "وزارة الخارجيَّة تخوّل القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم".وأضاف أن الوزارة تنسق في هذا الصدد مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا عدنان الكاظمي، لافتا إلى أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الآن بلغ (76) طالبا.وقال الصحاف إن الخارجية العراقية أوعزت إلى سفاراتها "في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال الـ 48 الساعة الأخيرة، معظمهم إلى بولندا ومولدوفا، محذرة من أن "الكثيرين غيرهم يتجهون نحو حدود البلدين".
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الخارجية العراقية تمنح تأشيرات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم

20:59 GMT 25.02.2022
© flickr.com / The U.S. Armyعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© flickr.com / The U.S. Army
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الجمعة، أنها وجهت بمنح سمات دخول (تأشيرات) للأوكرانيات المتزوجات من مواطنين عراقيين وأبنائهم.
جاء ذلك في بيان لأحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، نشره حساب الأخيرة على فيسبوك.
وقال المتحدث: "وزارة الخارجيَّة تخوّل القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم".
وأضاف أن الوزارة تنسق في هذا الصدد مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا عدنان الكاظمي، لافتا إلى أن الوزارة وردتها طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الآن بلغ (76) طالبا.
وقال الصحاف إن الخارجية العراقية أوعزت إلى سفاراتها "في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 50 ألف أوكراني فروا من البلاد خلال الـ 48 الساعة الأخيرة، معظمهم إلى بولندا ومولدوفا، محذرة من أن "الكثيرين غيرهم يتجهون نحو حدود البلدين".
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