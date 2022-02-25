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https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخارجية-ترحب-الصين-بالبداية-المبكرة-للحوار-والمفاوضات-المباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059166160.html
الخارجية الصينية: بكين ترحب بالبداية المبكرة للحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا
الخارجية الصينية: بكين ترحب بالبداية المبكرة للحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا
أعربت وزارة الخارجية الصينية عن ترحيبها بالبداية المبكرة للحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T20:07+0000
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وبحسب وزارة الخارجية: "تعتقد الصين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يلعب دورًا بنّاءً في تسوية الأزمة الأوكرانية".ووفقا للوزارة: "تعتبر الصين أنه من الضروري ضمان أمن الحياة والممتلكات للسكان المدنيين في أوكرانيا، لمنع حدوث أزمة إنسانية".وأكدت الوزارة في بيانها أن الصين تدعم جميع الجهود الإنسانية التي تعزز التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/لوكاشينكو-الغرب-سحب-قواته-بشكل-أكبر-من-الحدود-مع-بيلاروسيا-1059164970.html
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الخارجية الصينية: بكين ترحب بالبداية المبكرة للحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا

20:07 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 25.02.2022)
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
CC0 / WhisperToMe /
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أعربت وزارة الخارجية الصينية عن ترحيبها بالبداية المبكرة للحوار والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
وبحسب وزارة الخارجية: "تعتقد الصين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يلعب دورًا بنّاءً في تسوية الأزمة الأوكرانية".
ووفقا للوزارة: "تعتبر الصين أنه من الضروري ضمان أمن الحياة والممتلكات للسكان المدنيين في أوكرانيا، لمنع حدوث أزمة إنسانية".
وأكدت الوزارة في بيانها أن الصين تدعم جميع الجهود الإنسانية التي تعزز التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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19:25 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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