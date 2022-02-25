https://arabic.sputniknews.com/20220225/الخزانة-الأمريكية-واشنطن-تفرض-عقوبات-على-الرئيس-الروسي-بوتين-ووزير-الخارجية-لافروف-1059170294.html
الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية لافروف
الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية لافروف
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T23:44+0000
2022-02-25T23:44+0000
2022-02-25T23:44+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "واصلت الولايات المتحدة اليوم، في تنسيق مع حلفاءنا وشركاءنا، الاستجابة القوية على الغزو الروسي غير المبرر والمستفز والمتعمد لأوكرانيا، وذلك بواسطة فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في إفادة صحفية، الولايات المتحدة تنضم إلى الحلفاء الأوروبيين في فرض عقوبات على الرئيس فلاديميرر بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف". مشيرة إلى أن العقوبات على الرئيس الروسي ستمنعه من السفر إلى الولايات المتحدة.وتوعدت الخارجية الروسية، مساء اليوم، بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.وأضافت زاخاروفا أن "العقوبات دليل على الضعف وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية والسياسة والمفاوضات".وتابعت: "نحن دائما نستجيب لطلبات المفاوضات، ونعقدها دائمًا حتى مع أقوى الخصوم وأكثرهم عدوانية. لكن السؤال هو ما قاله رئيس بلدنا للتو عن عقلانية الأشخاص الذين يقودون هذه البلدان".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/موسكو-تتوعد-بـ-رد-مناسب-على-العقوبات-الأوروبية-بحق-بوتين-ولافروف-1059165356.html
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الخزانة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين
الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية لافروف
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن فرضت عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف بسبب الوضع في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "واصلت الولايات المتحدة اليوم، في تنسيق مع حلفاءنا وشركاءنا
، الاستجابة القوية على الغزو الروسي غير المبرر والمستفز والمتعمد لأوكرانيا، وذلك بواسطة فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".
وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الوضع في أوكرانيا قد تشمل حظر السفر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في إفادة صحفية، الولايات المتحدة تنضم إلى الحلفاء الأوروبيين في فرض عقوبات على الرئيس فلاديميرر بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف". مشيرة إلى أن العقوبات على الرئيس الروسي ستمنعه من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتوعدت الخارجية الروسية، مساء اليوم، بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "سنرد على العقوبات كما نفعل دائما. كل شيء سنفعله كما يناسبنا. نحن لا نعتبر أنه من الضروري التبرير والإبلاغ".
وأضافت زاخاروفا أن "العقوبات دليل على الضعف وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية والسياسة والمفاوضات".
وتابعت: "نحن دائما نستجيب لطلبات المفاوضات
، ونعقدها دائمًا حتى مع أقوى الخصوم وأكثرهم عدوانية. لكن السؤال هو ما قاله رئيس بلدنا للتو عن عقلانية الأشخاص الذين يقودون هذه البلدان".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.