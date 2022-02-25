https://arabic.sputniknews.com/20220225/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-نفذت-عملية-إنزال-في-منطقة-مطار-غوستوميل-بضواحي-كييف-1059147949.html

الدفاع الروسية: القوات المسلحة نفذت عملية إنزال في منطقة مطار "غوستوميل" بضواحي كييف

الدفاع الروسية: القوات المسلحة نفذت عملية إنزال في منطقة مطار "غوستوميل" بضواحي كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مطار "غوسستوميل" في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدة أن عملية إنزال نفذتها القوات الروسية أسفرت عن مقتل 200 جندي من... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T12:55+0000

2022-02-25T12:55+0000

2022-02-25T12:57+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كانشينكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة: "في 24 فبراير/شباط، نفذت القوات المسلحة الروسية عملية هبوط ناجحة في منطقة مطار غوستوميل في ضواحي كييف. شاركت أكثر من 200 طائرة هليكوبتر روسية في العملية... أثناء الاستيلاء على المطار، قُتل أكثر من 200 جندي من الوحدات الخاصة في أوكرانيا"، مؤكدا أن "لا خسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية".كما أوضح كوناشينكوف، أنه تم ضمان نجاح الهبوط من خلال قمع نظام الدفاع الجوي بأكمله في منطقة الهبوط، والعزل الكامل لمنطقة القتال عن الجو والتنفيذ النشط للحرب الإلكترونية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

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أخبار أوكرانيا