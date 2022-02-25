https://arabic.sputniknews.com/20220225/الدفاع-الروسية-تعلن-السيطرة-الكاملة-على-المنطقة-التي-تقع-فيها--محطة-تشيرنوبيل-1059134525.html
الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل
الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T08:08+0000
2022-02-25T08:08+0000
2022-02-25T08:46+0000
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عمليات عسكرية
تشيرنوبل
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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي".هذا وأعلن رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنهاء الحصار المائي الذي نفذه نظام الحكم الأوكراني حول القرم بعدما استعادت شبه الحزيرة الهوية الروسية في عام 2014، وأصبحت من جديد واحدا من الأقاليم الروسية.وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المحلي، يفيم فيكس، في الحديث لـ"سبوتنيك": "تم كسر الحصر المائي للقرم بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والقرارات التي أعلنها رئيس روسيا".وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/قوات-روسية-تسيطر-على-قناة-إمدادات-المياه-في-جنوب-أوكرانيا-1059131506.html
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روسيا, عمليات عسكرية, تشيرنوبل
الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على المنطقة التي تقع فيها محطة تشيرنوبيل
08:08 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 08:46 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي".
أضاف البيان أن "إجراءات الدفاع عن المحطة النووية تضمن عدم قيام الإرهابيين أو القوميين باستفزازات نووية".
هذا وأعلن رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنهاء الحصار المائي الذي نفذه نظام الحكم الأوكراني حول القرم بعدما استعادت شبه الحزيرة الهوية الروسية في عام 2014، وأصبحت من جديد واحدا من الأقاليم الروسية.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المحلي، يفيم فيكس، في الحديث لـ"سبوتنيك": "تم كسر الحصر المائي للقرم بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والقرارات التي أعلنها رئيس روسيا".
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.