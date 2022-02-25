https://arabic.sputniknews.com/20220225/الدفاع-الروسية-تناشد-مواطني-أوكرانيا-1059148076.html
الدفاع الروسية تناشد مواطني أوكرانيا
الدفاع الروسية تناشد مواطني أوكرانيا
ناشدت وزارة الدفاع الروسية مواطني أوكرانيا قائلة: "قيادتكم القومية تستخدم نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون. تريد استخدامكم كدرع بشري. لن تشن القوات... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:59+0000
2022-02-25T12:59+0000
2022-02-25T12:59+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101671/27/1016712724_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_90b969849faf37c4692fe7d57d426254.jpg
هذا وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف أن وزارة الدفاع تلاحظ حالات قتل لمجندين لا يريدون القتال ارتكبها قوميون أوكرانيون.في صباح يوم 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. وقال في خطاب متلفز للروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وطلبت جمهوريات دونباس الشعبية من روسيا المساعدة". وبحسب الرئيس الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.وشددت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، على أن القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، حيث تم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران بأسلحة عالية الدقة. وأكدت الوزارة أن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101671/27/1016712724_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e8754d49dc28da7189f510f5fe689bd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية تناشد مواطني أوكرانيا
تابعنا عبر
ناشدت وزارة الدفاع الروسية مواطني أوكرانيا قائلة: "قيادتكم القومية تستخدم نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون. تريد استخدامكم كدرع بشري. لن تشن القوات المسلحة الروسية أية ضربات على مناطق سكنية في العاصمة الأوكرانية".
هذا وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف أن وزارة الدفاع تلاحظ حالات قتل لمجندين لا يريدون القتال ارتكبها قوميون أوكرانيون.
وقال كوناشينكوف: "كانت هناك أكثر من حالة قتل وانتقام نفذها القوميون بحق مجندين لا يريدون القتال لترهيب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. الجنود الأوكرانيون الذين ألقوا أسلحتهم يقولون ذلك".
في صباح يوم 24 فبراير/ شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا
. وقال في خطاب متلفز للروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وطلبت جمهوريات دونباس الشعبية من روسيا المساعدة". وبحسب الرئيس الروسي، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.
وشددت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، على أن القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، حيث تم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران بأسلحة عالية الدقة. وأكدت الوزارة أن السكان المدنيين ليسوا في خطر.