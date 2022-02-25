https://arabic.sputniknews.com/20220225/الدفاع-الروسية-جنودنا-في-أوكرانيا-يبذلون-قصارى-جهدهم-لمنع-وقوع-إصابات-بين-المدنيين-1059149885.html

الدفاع الروسية: جنودنا في أوكرانيا يبذلون قصارى جهدهم لمنع وقوع إصابات بين المدنيين

الدفاع الروسية: جنودنا في أوكرانيا يبذلون قصارى جهدهم لمنع وقوع إصابات بين المدنيين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لمنع سقوط ضحايا... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T13:25+0000

2022-02-25T13:25+0000

2022-02-25T13:25+0000

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الجيش الروسي

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وأوضح كوناشنيكوف في بيان أن "الجنود الروس يتخذون جميع الإجراءات لمنع وقوع إصابات بين المدنيين".وكان الجيش الروسي قد أعلن منذ قليل السيطرة على مطار "غوسستوميل" في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدًا أن عملية إنزال نفذتها القوات الروسية أسفرت عن مقتل 200 جندي من القوات الخاصة الأوكرانية.وأكد عدم وقوع خسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/الدفاع-الروسية-تناشد-مواطني-أوكرانيا-1059148076.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي