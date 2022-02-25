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روسيا تقيد استخدام مجالها الجوي لرحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور
- سبوتنيك عربي, 1920
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الدفاع الفرنسية: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب ضد روسيا
الدفاع الفرنسية: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب ضد روسيا
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T07:54+0000
2022-02-25T07:54+0000
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أخبار فرنسا
روسيا
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باريس، 25 فبراير - سبوتنيك. وصرحت بارلي لإذاعة "أر تي إل"، بأنه "لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية وأمريكا لخوض حرب مع روسيا، وما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن".وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الهدف الآن يقضي بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/البيت-الأبيض-العقوبات-الأمريكية-على-روسيا-لن-تعرقل-تدفقات-الطاقة-العالمية-1059125744.html
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أخبار فرنسا , روسيا

الدفاع الفرنسية: لا أوروبا ولا أمريكا ترغب في خوض حرب ضد روسيا

07:54 GMT 25.02.2022
© Sputnik . POOLوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . POOL
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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.
باريس، 25 فبراير - سبوتنيك. وصرحت بارلي لإذاعة "أر تي إل"، بأنه "لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية وأمريكا لخوض حرب مع روسيا، وما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
البيت الأبيض: العقوبات الأمريكية على روسيا لن تعرقل تدفقات الطاقة العالمية
أمس, 23:03 GMT
وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الهدف الآن يقضي بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.
وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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