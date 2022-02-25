https://arabic.sputniknews.com/20220225/الرئيس-التونسي-يدعو-لوقف-التمويل-الأجنبي-للجمعيات-1059147181.html
الرئيس التونسي يدعو لوقف التمويل الأجنبي للجمعيات
الرئيس التونسي يدعو لوقف التمويل الأجنبي للجمعيات
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، القضاء في بلاده إلى وضع حد لحصول الجمعيات على تمويل خارجي. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T12:50+0000
2022-02-25T12:50+0000
2022-02-25T12:50+0000
العالم العربي
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وقال موقع "المصدر" إن سعيد يرى ضرورة تحرك القضاء من أجل ترتيب النتائج القانونية بسرعة على تقرير دائرة المحاسبات لإسقاط عدد من القائمات التي تحصلت على أموال من الخارج.وقال الرئيس التونسي إنه "لابد من نص يمنع التمويل من الخارج"، منتقدا الجمعيات التي تتلقى الأموال من الخارج واصفا إياها بأنها "في الظاهر جمعيات لكنها امتداد لقوى خارجية"، مشددا على أنه لن يسمح لهذا ولا مجال لأن يتدخل أحد في بلاده ولا مجال للتلاعب بالقوانين .واعتبر سعيد أن بعض الجمعيات ما هي إلا امتداد لأحزاب وقوى "يتظاهرون بأنهم أقوياء لكنهم ضعفاء أسقطوا آخر ورقة التوت حين ارتموا في أحضان الخارج"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، دعا الاتحاد العام للشغل التونسي حكومة نجلاء بودن إلى استئناف الحوار المجتمعي، مطالبا بضرورة إلغاء المنشور 20.وحسب بيان نشره المكتب التنفيذي للاتحاد على موقعه، وعبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا الحكومة إلى إلغاء المنشور 20 واستئناف الحوار الاجتماعي.كما طالب بيان اتحاد الشغل التونسي الحكومة بضرورة "الإسراع بتنفيذ تعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة والانكباب الفوري على إيجاد الحلول للملفّات الكبرى بصفة تشاركية لإخراج بلادنا من الأزمة سياسيّا واقتصاديا واجتماعيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الرئيس التونسي يدعو لوقف التمويل الأجنبي للجمعيات
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دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، القضاء في بلاده إلى وضع حد لحصول الجمعيات على تمويل خارجي.
وقال موقع "المصدر
" إن سعيد يرى ضرورة تحرك القضاء من أجل ترتيب النتائج القانونية بسرعة على تقرير دائرة المحاسبات لإسقاط عدد من القائمات التي تحصلت على أموال من الخارج.
وقال الرئيس التونسي إنه "لابد من نص يمنع التمويل من الخارج"، منتقدا الجمعيات التي تتلقى الأموال من الخارج واصفا إياها بأنها "في الظاهر جمعيات لكنها امتداد لقوى خارجية"، مشددا على أنه لن يسمح لهذا ولا مجال لأن يتدخل أحد في بلاده ولا مجال للتلاعب بالقوانين .
واعتبر سعيد أن بعض الجمعيات ما هي إلا امتداد لأحزاب وقوى "يتظاهرون بأنهم أقوياء لكنهم ضعفاء أسقطوا آخر ورقة التوت حين ارتموا في أحضان الخارج"، على حد تعبيره.
واستنكر سعيد تحالف بعض الجمعيات "بكل الوسائل لضرب الدولة، الدولة ليست لعبة والتونسيون ليسوا لعبة أو دمية يمكن تحريكها كالدمى".
وفي وقت سابق، دعا الاتحاد العام للشغل التونسي حكومة نجلاء بودن إلى استئناف الحوار المجتمعي، مطالبا بضرورة إلغاء المنشور 20.
وحسب بيان نشره المكتب التنفيذي للاتحاد على موقعه، وعبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا الحكومة إلى إلغاء المنشور 20 واستئناف الحوار الاجتماعي.
كما طالب بيان اتحاد الشغل التونسي الحكومة بضرورة "الإسراع بتنفيذ تعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة والانكباب الفوري على إيجاد الحلول للملفّات الكبرى بصفة تشاركية لإخراج بلادنا من الأزمة سياسيّا واقتصاديا واجتماعيا".