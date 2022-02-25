https://arabic.sputniknews.com/20220225/الزراعة-المصرية-تعلن-وصول-مساحات-القمح-لأعلى-معدل-في-تاريخ-البلاد-1059163619.html
الزراعة المصرية تعلن وصول مساحات القمح لأعلى معدل في تاريخ البلاد
الزراعة المصرية تعلن وصول مساحات القمح لأعلى معدل في تاريخ البلاد
أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، وصول مساحات القمح لأعلى معدل في تاريخ البلاد. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
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وصرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، بأن بلاده زرعت أكبر مساحة من القمح في تاريخها خلال الموسم الجاري 2021-2022، بحسب موقع "فيتو" المصري.وأضاف أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في مصر، وصل إلى 3.6 مليون فدان، وذلك بزيادة وصلت إلى 200 ألف فدان عن الموسم الماضي.وأشار الوزير إلى أن الإنتاجية المتوقعة من تلك المساحة قد تصل إلى 10 ملايين طن، وهو ما يمثل ما يقرب من 62% من الاحتياجات الكاملة لمصر من القمح.وأوضح الوزير المصري أن الحكومة تسعى لإضافة أكثر من 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية الحالية، والتي تبلغ 9.5 مليون فدان، وذلك خلال السنوات المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/مصر-تشتري-180-ألف-طن-من-القمح-الروماني-1058770903.html
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أخبار مصر الآن, مصر
الزراعة المصرية تعلن وصول مساحات القمح لأعلى معدل في تاريخ البلاد
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أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، وصول مساحات القمح لأعلى معدل في تاريخ البلاد.
وصرح السيد القصير، وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي في مصر، بأن بلاده زرعت أكبر مساحة من القمح في تاريخها خلال الموسم الجاري 2021-2022، بحسب موقع "فيتو" المصري.
وأضاف أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في مصر، وصل إلى 3.6 مليون فدان، وذلك بزيادة وصلت إلى 200 ألف فدان عن الموسم الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاجية المتوقعة من تلك المساحة قد تصل إلى 10 ملايين طن، وهو ما يمثل ما يقرب من 62% من الاحتياجات الكاملة لمصر من القمح
.
وأوضح الوزير المصري أن الحكومة تسعى لإضافة أكثر من 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية الحالية، والتي تبلغ 9.5 مليون فدان، وذلك خلال السنوات المقبلة.