https://arabic.sputniknews.com/20220225/العراق-يفقد-10-من-إنتاجه-النفطي-وسط-مخاوف-عالمية-بشأن-الإمدادات-1059163212.html
العراق يفقد 10% من إنتاجه النفطي وسط مخاوف عالمية بشأن الإمدادات
العراق يفقد 10% من إنتاجه النفطي وسط مخاوف عالمية بشأن الإمدادات
اضطر العراق إلى تعطيل أكثر من 10% من إنتاجه النفطي بسبب عمليات الصيانة والاحتجاجات، في ما يشكل ضربة جديدة للإمدادات العالمية في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T18:31+0000
2022-02-25T18:31+0000
2022-02-25T18:31+0000
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وقال مسؤولان حكوميان لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن العراق أغلق مؤقتا حقل "غرب القرنة 2" الجنوبي البالغ إنتاجه 400 ألف برميل يوميا، على أن يستمر الإغلاق حتى الثاني من الشهر المقبل، لكن ربما يستمر إلى اليوم العاشر من الشهر نفسه.وذكر مسؤول أن أعمال الصيانة تشمل العمل في آبار جديدة إلى جانب ربط خطوط أنابيب جديدة، لكنه لفت إلى أن العراق سيعوض النقص في الإنتاج. بلغ إنتاج العراق 4.25 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.من جانبه قالت شركة "نفط ذي قار" العراقية المملوكة للدولة، إن العراق أوقف أيضا إنتاج وتصدير 80 ألف برميل أخرى يوميا من حقل الناصرية النفطي، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة العمال.وجاء ذلك بعدما نظم خريجو الجامعات احتجاجات شابها العنف في محافظة ذي قار الجنوبية في الأيام الأخيرة للمطالبة بوظائف.وبذلك يبلغ الإنتاج المتعطل 480 ألف برميل يوميا من النفط العراقي، وهو ما يعادل 0.5% من الإمدادات العالمية في وقت صعب بالنسبة لأسواق النفط بعد ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2014 خشية المزيد من التراجع في الإمدادات نتيجة الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/صندوق-النقد-الدولي-العقوبات-ضد-روسيا-سيشعر-بها-العالم-أجمع-1059162749.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يفقد 10% من إنتاجه النفطي وسط مخاوف عالمية بشأن الإمدادات
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اضطر العراق إلى تعطيل أكثر من 10% من إنتاجه النفطي بسبب عمليات الصيانة والاحتجاجات، في ما يشكل ضربة جديدة للإمدادات العالمية في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب وترتفع الأسعار.
وقال مسؤولان حكوميان لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن العراق أغلق مؤقتا حقل "غرب القرنة 2" الجنوبي البالغ إنتاجه 400 ألف برميل يوميا، على أن يستمر الإغلاق حتى الثاني من الشهر المقبل، لكن ربما يستمر إلى اليوم العاشر من الشهر نفسه.
وذكر مسؤول أن أعمال الصيانة تشمل العمل في آبار جديدة إلى جانب ربط خطوط أنابيب جديدة، لكنه لفت إلى أن العراق سيعوض النقص في الإنتاج. بلغ إنتاج العراق 4.25 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.
من جانبه قالت شركة "نفط ذي قار" العراقية المملوكة للدولة، إن العراق أوقف أيضا إنتاج وتصدير 80 ألف برميل أخرى يوميا من حقل الناصرية النفطي، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة العمال.
وجاء ذلك بعدما نظم خريجو الجامعات احتجاجات شابها العنف في محافظة ذي قار الجنوبية في الأيام الأخيرة للمطالبة بوظائف.
وبذلك يبلغ الإنتاج المتعطل 480 ألف برميل يوميا من النفط العراقي، وهو ما يعادل 0.5% من الإمدادات العالمية
في وقت صعب بالنسبة لأسواق النفط بعد ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار
لأول مرة منذ 2014 خشية المزيد من التراجع في الإمدادات نتيجة الأزمة الأوكرانية.