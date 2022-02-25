عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكرملين-روسيا-أبلغت-أوكرانيا-موافقتها-على-المفاوضات-1059157230.html
الكرملين: الجانب الأوكراني اختار وارسو لإجراء المحادثات ثم اختفى
الكرملين: الجانب الأوكراني اختار وارسو لإجراء المحادثات ثم اختفى
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:35+0000
2022-02-25T16:10+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104451/79/1044517946_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_0a3c35ca271f5dba1e7c45c3e5422cdc.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد توقف قصير قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في الفكرة مع مينسك وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو، وبعد ذلك تركوا الاتصالات تماما".وأضاف "سلمنا للأوكرانيين تنظيم المفاوضات في مينسك. تم إيصال هذه المعلومات إلى الأوكرانيين. اتصل بوتين على الفور بالرئيس لوكاشينكو، ووافق على أن الجانب البيلاروسي والرئيس سيبذلون قصارى جهدهم لتنظيم وصول الوفود على أفضل وجه وضمان سلامتهم، وهذا العنصر مهم أيضًا الآن، وشروط إجراء هذه المفاوضات بشكل مباشر. وشكل الجانب الروسي على الفور نيابة عن رئيس الجمهورية وفدا من ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الرئاسة. وتم توصيل كل هذه المعلومات إلى الأوكرانيين".وأضاف بيسكوف: "بعد توقف قصير، قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في فكرة مينسك، وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو. وبعد ذلك، تركوا الاتصال بشكل عام وأخذوا فترة راحة. وقد استمر هذا التوقف لفترة طويلة بما فيه الكفاية. ولسوء الحظ جاء هذا التوقف بالتزامن مع حقيقة أنه في المدن الكبيرة، ما كان يتحدث عنه الرئيس، تقوم عناصر قومية بنشر أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المناطق السكنية، بما في ذلك في كييف. نحن نعتبر هذا الوضع في غاية الخطورة. وأردنا أن نكون منفتحين تمامًا حيال ذلك".شدد بيسكوف على أنه "من المهم للغاية إعادة بناء سلسلة الأحداث مرة أخرى حتى يكون هذا واضحًا". وأكد "نريد أن نكون شفافين للغاية هنا". ووصف المتحدث باسم الكرملين الوضع الحالي بأنه "قصة مهمة للغاية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104451/79/1044517946_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_96f9bd1e1742586d4aa7c56ab959957e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الكرملين: الجانب الأوكراني اختار وارسو لإجراء المحادثات ثم اختفى

15:35 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 16:10 GMT 25.02.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد توقف قصير قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في الفكرة مع مينسك وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو، وبعد ذلك تركوا الاتصالات تماما".
وأضاف "سلمنا للأوكرانيين تنظيم المفاوضات في مينسك. تم إيصال هذه المعلومات إلى الأوكرانيين. اتصل بوتين على الفور بالرئيس لوكاشينكو، ووافق على أن الجانب البيلاروسي والرئيس سيبذلون قصارى جهدهم لتنظيم وصول الوفود على أفضل وجه وضمان سلامتهم، وهذا العنصر مهم أيضًا الآن، وشروط إجراء هذه المفاوضات بشكل مباشر. وشكل الجانب الروسي على الفور نيابة عن رئيس الجمهورية وفدا من ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الرئاسة. وتم توصيل كل هذه المعلومات إلى الأوكرانيين".
وأضاف بيسكوف: "بعد توقف قصير، قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في فكرة مينسك، وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو. وبعد ذلك، تركوا الاتصال بشكل عام وأخذوا فترة راحة. وقد استمر هذا التوقف لفترة طويلة بما فيه الكفاية. ولسوء الحظ جاء هذا التوقف بالتزامن مع حقيقة أنه في المدن الكبيرة، ما كان يتحدث عنه الرئيس، تقوم عناصر قومية بنشر أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المناطق السكنية، بما في ذلك في كييف. نحن نعتبر هذا الوضع في غاية الخطورة. وأردنا أن نكون منفتحين تمامًا حيال ذلك".
شدد بيسكوف على أنه "من المهم للغاية إعادة بناء سلسلة الأحداث مرة أخرى حتى يكون هذا واضحًا". وأكد "نريد أن نكون شفافين للغاية هنا". ووصف المتحدث باسم الكرملين الوضع الحالي بأنه "قصة مهمة للغاية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала