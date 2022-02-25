https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكرملين-روسيا-أبلغت-أوكرانيا-موافقتها-على-المفاوضات-1059157230.html
الكرملين: الجانب الأوكراني اختار وارسو لإجراء المحادثات ثم اختفى
الكرملين: الجانب الأوكراني اختار وارسو لإجراء المحادثات ثم اختفى
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:35+0000
2022-02-25T15:35+0000
2022-02-25T16:10+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد توقف قصير قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في الفكرة مع مينسك وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو، وبعد ذلك تركوا الاتصالات تماما".وأضاف "سلمنا للأوكرانيين تنظيم المفاوضات في مينسك. تم إيصال هذه المعلومات إلى الأوكرانيين. اتصل بوتين على الفور بالرئيس لوكاشينكو، ووافق على أن الجانب البيلاروسي والرئيس سيبذلون قصارى جهدهم لتنظيم وصول الوفود على أفضل وجه وضمان سلامتهم، وهذا العنصر مهم أيضًا الآن، وشروط إجراء هذه المفاوضات بشكل مباشر. وشكل الجانب الروسي على الفور نيابة عن رئيس الجمهورية وفدا من ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الرئاسة. وتم توصيل كل هذه المعلومات إلى الأوكرانيين".وأضاف بيسكوف: "بعد توقف قصير، قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في فكرة مينسك، وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو. وبعد ذلك، تركوا الاتصال بشكل عام وأخذوا فترة راحة. وقد استمر هذا التوقف لفترة طويلة بما فيه الكفاية. ولسوء الحظ جاء هذا التوقف بالتزامن مع حقيقة أنه في المدن الكبيرة، ما كان يتحدث عنه الرئيس، تقوم عناصر قومية بنشر أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المناطق السكنية، بما في ذلك في كييف. نحن نعتبر هذا الوضع في غاية الخطورة. وأردنا أن نكون منفتحين تمامًا حيال ذلك".شدد بيسكوف على أنه "من المهم للغاية إعادة بناء سلسلة الأحداث مرة أخرى حتى يكون هذا واضحًا". وأكد "نريد أن نكون شفافين للغاية هنا". ووصف المتحدث باسم الكرملين الوضع الحالي بأنه "قصة مهمة للغاية".
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الكرملين: الجانب الأوكراني اختار وارسو لإجراء المحادثات ثم اختفى
15:35 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 16:10 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد توقف قصير قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في الفكرة مع مينسك وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو، وبعد ذلك تركوا الاتصالات تماما".
وأضاف "سلمنا للأوكرانيين تنظيم المفاوضات في مينسك. تم إيصال هذه المعلومات إلى الأوكرانيين. اتصل بوتين على الفور بالرئيس لوكاشينكو، ووافق على أن الجانب البيلاروسي والرئيس سيبذلون قصارى جهدهم لتنظيم وصول الوفود على أفضل وجه وضمان سلامتهم، وهذا العنصر مهم أيضًا الآن، وشروط إجراء هذه المفاوضات بشكل مباشر. وشكل الجانب الروسي على الفور نيابة عن رئيس الجمهورية وفدا من ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الرئاسة. وتم توصيل كل هذه المعلومات إلى الأوكرانيين".
وأضاف بيسكوف: "بعد توقف قصير، قال الأوكرانيون إنهم يعيدون النظر في فكرة مينسك، وأنهم يريدون الآن الذهاب إلى وارسو. وبعد ذلك، تركوا الاتصال بشكل عام وأخذوا فترة راحة. وقد استمر هذا التوقف لفترة طويلة بما فيه الكفاية. ولسوء الحظ جاء هذا التوقف بالتزامن مع حقيقة أنه في المدن الكبيرة، ما كان يتحدث عنه الرئيس، تقوم عناصر قومية بنشر أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المناطق السكنية، بما في ذلك في كييف. نحن نعتبر هذا الوضع في غاية الخطورة. وأردنا أن نكون منفتحين تمامًا حيال ذلك".
شدد بيسكوف على أنه "من المهم للغاية إعادة بناء سلسلة الأحداث مرة أخرى حتى يكون هذا واضحًا". وأكد "نريد أن نكون شفافين للغاية هنا". ووصف المتحدث باسم الكرملين الوضع الحالي بأنه "قصة مهمة للغاية".