https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكرملين-ستكون-هناك-مشاكل-لكنها-قابلة-للحل-1059145937.html

الكرملين: ستكون هناك مشاكل لكنها قابلة للحل

الكرملين: ستكون هناك مشاكل لكنها قابلة للحل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تعليقه على النتائج المحتملة للعقوبات الغربية الجديدة على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الروسي، إنه... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T12:24+0000

2022-02-25T12:24+0000

2022-02-25T12:24+0000

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قال بيسكوف، في تعليقه على كلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حزمة العقوبات الجديدة سيكون لها تأثير طويل المدى على صناعات التكنولوجيا الفائقة في روسيا مثل الفضاء والصناعة النووية وغيرها: " تم تقليص الاعتماد على الخارج بشكل منهجي في السنوات الأخيرة. وكان الهدف الرئيسي، الذي تم السعي وراءه على خلفية استمرار العقوبات الجديدة والجديدة، هو ضمان، الاكتفاء الذاتي الكامل والاستبدال الكامل للواردات، إذا لزم الأمر" مشيرا إلى أنه "تم تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير".وأضاف: "وإن لم يتم تحقيقه بالكامل، هناك إمكانية لتحقيق سريع، لذلك ستكون هناك بالتأكيد مشاكل، لكنها ليست غير قابلة للحل".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن تدابير الرد الروسي على العقوبات الغربية الجديدة: "بالطبع سيكون هناك رد؛ مبدأ المعاملة بالمثل سيعمل. لأي مدى ستكون مماثلة، سيعتمد على تحليلها، لا يزال يتعين علينا تحليل هذه القيود. وبالطبع، هدفنا خلال هذه التحليلات سيكون مصالحنا الخاصة. أي أننا سنتصرف انطلاقا من مصالحنا الخاصة".وأعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، أن روسيا تمكنت من الاستعداد بشكل جيد للعقوبات المعلنة وإعداد جميع الإجراءات الوقائية، مضيفة "أما بالنسبة للعقوبات الجوابية، فهي معدّة أيضًا. وهي لن تعكس[بالمثل] العقوبات ضد روسيا، لكننا ندرك جيدًا نقاط ضعف الغرب، وقد أعددنا أيضًا حزمة كاملة، وسلسلة كاملة من العقوبات، التي سيتم تطبيقها ضد تلك الدول التي أعلنت فرض عقوبات ضد روسيا".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا؛ قائلا، إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا، من دون أن تؤثر على الولايات المتحدة وحلفائها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-يشكر-الأسد-على-موقفه-بشأن-أوكرانيا-1059141772.html

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