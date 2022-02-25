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https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكرملين-سمعنا-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-استعداد-كييف-للمفاوضات-بشأن-وضع-الحياد-ونقوم-بتحليلها-1059141033.html
الكرملين: سمعنا تصريحات زيلينسكي بشأن استعداد كييف للمفاوضات بشأن وضع الحياد ونقوم بتحليلها
الكرملين: سمعنا تصريحات زيلينسكي بشأن استعداد كييف للمفاوضات بشأن وضع الحياد ونقوم بتحليلها
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين سمع تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن استعداده للتفاوض حول حياد أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T10:52+0000
2022-02-25T10:52+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه تصريحات جديدة. سمعناها... هذه على الأرجح حركة في اتجاه إيجابي، علينا الآن أن نحللها. لا أستطيع قول المزيد".وأضاف بيسكوف أن موسكو كانت تنتظر ردا منسقا من الغرب بعد بدء العملية العسكرية لتجريد أوكرانيا من السلاح، مشيرا إلى أن الكرملين يعتقد أن تطبيع العلاقات سيحدث بطريقة أو بأخرى، قائلا "لقد انتظرنا ... بمجرد أن يأتي فهم إلزام هذه العملية، فهم حتمية اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة من جانب روسيا لضمان أمنها. بطريقة أو بأخرى ستأتي فترة التطبيع".ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك اقتراحات بشأن مدة العملية، أشار المتحدث باسم الكرملن إلى أن الأمر عسكري.وتابع "تم تقليل هذا الاعتماد بشكل منهجي في السنوات الأخيرة. وكان الهدف الرئيسي، الذي تم السعي إليه على خلفية استمرار العقوبات الجديدة، هو ضمان إذا لزم الأمر، الاكتفاء الذاتي الكامل والاستبدال الكامل للواردات. إلى حد كبير تم تحقيق هذا الهدف. وحيثما لا يتم تحقيق ذلك بشكل كامل، تكون هناك إمكانية لتسريع الإنجاز، لذلك ستكون هناك بالتأكيد مشاكل، لكنها ليست غير قابلة للحل".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/مجلس-الفيدرالية-الروسي-موسكو-أعدت-حزمة-من-العقوبات-الجوابية-وسوف-تكون-حساسة-1059138737.html
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أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية

الكرملين: سمعنا تصريحات زيلينسكي بشأن استعداد كييف للمفاوضات بشأن وضع الحياد ونقوم بتحليلها

10:52 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين سمع تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن استعداده للتفاوض حول حياد أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه تصريحات جديدة. سمعناها... هذه على الأرجح حركة في اتجاه إيجابي، علينا الآن أن نحللها. لا أستطيع قول المزيد".
وأضاف بيسكوف أن موسكو كانت تنتظر ردا منسقا من الغرب بعد بدء العملية العسكرية لتجريد أوكرانيا من السلاح، مشيرا إلى أن الكرملين يعتقد أن تطبيع العلاقات سيحدث بطريقة أو بأخرى، قائلا "لقد انتظرنا ... بمجرد أن يأتي فهم إلزام هذه العملية، فهم حتمية اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة من جانب روسيا لضمان أمنها. بطريقة أو بأخرى ستأتي فترة التطبيع".
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو أعدت حزمة من العقوبات الجوابية وسوف تكون حساسة
09:52 GMT
ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك اقتراحات بشأن مدة العملية، أشار المتحدث باسم الكرملن إلى أن الأمر عسكري.
وبشأن العواقب المحتملة للعقوبات الغربية الجديدة على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الروسي، أكد بيسكوف أنه "ستكون هناك مشاكل، لكنها ليست غير قابلة للحل".
وتابع "تم تقليل هذا الاعتماد بشكل منهجي في السنوات الأخيرة. وكان الهدف الرئيسي، الذي تم السعي إليه على خلفية استمرار العقوبات الجديدة، هو ضمان إذا لزم الأمر، الاكتفاء الذاتي الكامل والاستبدال الكامل للواردات. إلى حد كبير تم تحقيق هذا الهدف. وحيثما لا يتم تحقيق ذلك بشكل كامل، تكون هناك إمكانية لتسريع الإنجاز، لذلك ستكون هناك بالتأكيد مشاكل، لكنها ليست غير قابلة للحل".
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