https://arabic.sputniknews.com/20220225/الكشف-عن-طريقة-لسد-نقص-فيتامين-د-من-دون-أدوية-1059136463.html
الكشف عن طريقة لسد نقص فيتامين "د" من دون أدوية
الكشف عن طريقة لسد نقص فيتامين "د" من دون أدوية
كشفت خبيرة التغذية الروسية إيلينا فوسكريسنسكايا، عن الأطعمة، التي تساعد على تعويض نقص فيتامين "د" في الجسم. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:02+0000
2022-02-25T09:02+0000
2022-02-25T09:02+0000
مجتمع
أطعمة
السمك
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وقالت فوسكريسنسكايا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "حوالي 90% من فيتامين (د) ينتج في الجسم من الأشعة فوق البنفسجية. لكن الصيف في روسيا قصير، وعليك الحصول عليه من الطعام. يوجد معظم فيتامين (د) في الأسماك الدهنية. سمك السلمون البري والرنجة، يعد الماكريل والسردين وسمك السلمون والسلمون الوردي والهلبوت وكبد سمك القد والمحار والكافيار الأحمر والأسود مصادر ممتازة لفيتامين د ، كما يمكنك أيضا العثور على فيتامين د في فطر الغابة الذي تغذيته الشمس، ولكن الفطر من السوبر ماركت، للأسف، لا تحتوي على هذا الفيتامين تقريبًا. الزبدة وحليب الماعز والجبن والجبن هي أيضا مصادر ممتازة ".وختمت "يجب أن أقول إن عددا كبيرا من الناس يعانون من نقص في هذا الفيتامين وعليهم الانتباه إليه".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/سبل-مكافحة-نقص-الفيتامينات-1058476568.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أطعمة, السمك
الكشف عن طريقة لسد نقص فيتامين "د" من دون أدوية
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كشفت خبيرة التغذية الروسية إيلينا فوسكريسنسكايا، عن الأطعمة، التي تساعد على تعويض نقص فيتامين "د" في الجسم.
وقالت فوسكريسنسكايا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "حوالي 90% من فيتامين (د) ينتج في الجسم من الأشعة فوق البنفسجية. لكن الصيف في روسيا قصير، وعليك الحصول عليه من الطعام. يوجد معظم فيتامين (د) في الأسماك الدهنية. سمك السلمون البري والرنجة، يعد الماكريل والسردين وسمك السلمون والسلمون الوردي والهلبوت وكبد سمك القد والمحار والكافيار الأحمر والأسود مصادر ممتازة لفيتامين د ، كما يمكنك أيضا العثور على فيتامين د في فطر الغابة الذي تغذيته الشمس، ولكن الفطر من السوبر ماركت، للأسف، لا تحتوي على هذا الفيتامين تقريبًا. الزبدة وحليب الماعز والجبن والجبن هي أيضا مصادر ممتازة ".
وبحسبها فإن فيتامين (د) هو من المغذيات الدقيقة الهامة للغاية التي تساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام ، كما يمنع تلين العظام وهشاشة العظام والسرطان، مشيرة إلى أن فيتامين "د" يدعم صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة، كما ينظم مستويات الأنسولين.
وختمت "يجب أن أقول إن عددا كبيرا من الناس يعانون من نقص في هذا الفيتامين وعليهم الانتباه إليه".