https://arabic.sputniknews.com/20220225/الناتو-الكرملين-يعارض-النظام-الأمني-الأوروبي-ولن-يتوقف-عند-أوكرانيا-1059165708.html
الناتو: الكرملين يعارض النظام الأمني الأوروبي ولن يتوقف عند أوكرانيا
الناتو: الكرملين يعارض النظام الأمني الأوروبي ولن يتوقف عند أوكرانيا
قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، إن الكرملين لن "يتوقف عند أوكرانيا لأنه يتحدى النظام الأمني الأوروبي بأكمله". 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T19:58+0000
2022-02-25T19:58+0000
2022-02-25T19:58+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ: "أهداف الكرملين لا تقتصر على أوكرانيا، فقد طالبت روسيا باتفاقيات ملزمة قانونا ضد توسع الناتو، وإزالة القوات والبنية التحتية من حلفائنا الذين انضموا بعد عام 1997".وتابع في إفادة صحفية: "إننا نواجه طبيعة جديدة في الأمن الأوروبي، حيث تعترض روسيا علانية على النظام الأمني الأوروبي وتستخدم قوتها لتحقيق أهدافها".وحذر أمين عام الحلف العسكري من أن الغرب "سيحاسب روسيا وبيلاروسيا"، باعتبار الأولى "المعتدي" وباعتبار الثانية "الداعم لها".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الطاقة-الذرية-تكذب-رواية-كييف-حول-تشيرنوبيل-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-عليها-1059164118.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
الناتو: الكرملين يعارض النظام الأمني الأوروبي ولن يتوقف عند أوكرانيا
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قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، إن الكرملين لن "يتوقف عند أوكرانيا لأنه يتحدى النظام الأمني الأوروبي بأكمله".
موسكو- سبوتنيك
. وأضاف ستولتنبرغ: "أهداف الكرملين لا تقتصر على أوكرانيا، فقد طالبت روسيا باتفاقيات ملزمة قانونا ضد توسع الناتو، وإزالة القوات والبنية التحتية من حلفائنا الذين انضموا بعد عام 1997".
وتابع في إفادة صحفية: "إننا نواجه طبيعة جديدة في الأمن الأوروبي، حيث تعترض روسيا علانية على النظام الأمني الأوروبي وتستخدم قوتها لتحقيق أهدافها".
وحذر أمين عام الحلف العسكري من أن الغرب "سيحاسب روسيا وبيلاروسيا"، باعتبار الأولى "المعتدي" وباعتبار الثانية "الداعم لها".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.