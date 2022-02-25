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الناتو يعلن أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الناتو-يعلن-أنه-سيستخلص-النتائج-بشأن-تمركز-قواته-في-أوروبا-1059161998.html
الناتو يعلن أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا
الناتو يعلن أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا.ص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T17:31+0000
2022-02-25T17:54+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن الحلف: "في ضوء الإجراءات الروسية، سنستخلص النتائج الضرورية لحلف شمال الأطلسي بشأن قضية الردع والموقف الدفاعي... سنقوم بتنفيذ جميع عمليات الانتشار اللازمة لضمان قوة ردع ودفاع قويين وذات مصداقية داخل الحلف، وفي جميع أنحاء العالم، الآن ومستقبلًا".وصباح الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/زاخاروفا-المقارنة-بين-العملية-العسكرية-الروسية-وقصف-الناتو-ليوغوسلافيا-هي-محاولة-تزوير-1059156079.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا

الناتو يعلن أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا

17:31 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / Bryan Woolstonجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
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يتبع
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا.ص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا
بروكسل - سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن الحلف: "في ضوء الإجراءات الروسية، سنستخلص النتائج الضرورية لحلف شمال الأطلسي بشأن قضية الردع والموقف الدفاعي... سنقوم بتنفيذ جميع عمليات الانتشار اللازمة لضمان قوة ردع ودفاع قويين وذات مصداقية داخل الحلف، وفي جميع أنحاء العالم، الآن ومستقبلًا".
وصباح الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
زاخاروفا: المقارنة بين العملية العسكرية الروسية وقصف الناتو ليوغوسلافيا هي محاولة تزوير
15:24 GMT
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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