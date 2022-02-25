https://arabic.sputniknews.com/20220225/الوكالة-الدولية-تتعهد-بحماية-أمن-الطاقة-العالمي-1059161407.html

"الوكالة الدولية" تتعهد بحماية أمن الطاقة العالمي

"الوكالة الدولية" تتعهد بحماية أمن الطاقة العالمي

تعهدت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الجمعة، بحماية أمن الطاقة العالمي، في أعقاب المخاوف التي اجتاحت الأسواق بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T17:28+0000

2022-02-25T17:28+0000

2022-02-25T17:28+0000

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جاء ذلك خلال اجتماع للدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة لمناقشة الأزمة حول أوكرانيا، حيث وافق الحضور على الاستمرار في العمل لضمان أمن الطاقة العالمي، بحسب "رويترز".وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: "راجعنا كيف أدى الغزو الروسي إلى زيادة المخاوف بين المشاركين في سوق النفط، على خلفية الضيق في الأسواق العالمية بالفعل وتقلب الأسعار المتزايد".وناقشت الدول الأعضاء التأثيرات على أسواق الطاقة العالمية، والخيارات التي يمكن أن تتخذها وكالة الطاقة الدولية خلال الأيام والأسابيع القادمة.كما بحث المشاركون كيف يمكن لأي اضطراب في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على أوروبا.تسببت المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات النفطية من جراء العقوبات الغربية على روسيا، في ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار لأول مرة منذ عام 2014.كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، فور بدء العملية العسكرية الروسية أمس، بأكثر من 60% لتتجاوز حاجز الـ1600 دولار (1636 دولارا)، لكل ألف متر مكعب.أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

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https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html

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