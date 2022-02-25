https://arabic.sputniknews.com/20220225/برلماني-روسي-مجلس-أوروبا-بحاجة-لروسيا-بقدر-احتياجها-له-1059165570.html
برلماني روسي: مجلس أوروبا بحاجة لروسيا بقدر احتياجها له
برلماني روسي: مجلس أوروبا بحاجة لروسيا بقدر احتياجها له
كتب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، عبر قناته على "تليغرام"، أن "روسيا مستعدة لمواصلة الحوار والشراكة في مجلس أوروبا، ولكن تحت... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T19:55+0000
2022-02-25T19:55+0000
2022-02-25T19:55+0000
روسيا
العالم
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كتب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، عبر قناته على "تليغرام"، أن "روسيا مستعدة لمواصلة الحوار والشراكة في مجلس أوروبا، ولكن تحت مبدأ المساواة".وأضاف سلوتسكي: "يذكر بيان مجلس أوروبا أن حقوق روسيا في مجلس أوروبا قد تم تعليقها، ولكن هذا إجراء مؤقت، وتظل روسيا عضوًا في المنظمة".وشدد السياسي على أن "مجلس أوروبا يحتاج إلى روسيا، بدرجة لا تقل عن حاجة روسيا للمجلس، نحن مستعدون فقط للشراكة والحوار على قدم المساواة".ومع ذلك، أشار البرلماني إلى أن "روسيا ستكون قادرة على العيش دون منظمة تفقد بشكل متزايد هويتها الأوروبية، وتتحول إلى تكرار لرسائل واشنطن".وأعلن مجلس أوروبا، في وقت سابق اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، عن تعليق عضوية روسيا في المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.وصرح المجلس في بيان نشره على موقعه: "قررت لجنة الوزراء اليوم حرمان روسيا من حق التمثيل في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية، وتعليق الحقوق ليس تدبيرا نهائيا، ولكنه إجراء مؤقت، مما يترك قنوات التواصل مفتوحة".وأوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" في ستراسبورغ، أن بدء إجراءات تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا ينطبق على عملها أيضاً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
كتب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، عبر قناته على "تليغرام"، أن "روسيا مستعدة لمواصلة الحوار والشراكة في مجلس أوروبا، ولكن تحت مبدأ المساواة".
وأضاف سلوتسكي: "يذكر بيان مجلس أوروبا أن حقوق روسيا في مجلس أوروبا قد تم تعليقها، ولكن هذا إجراء مؤقت، وتظل روسيا عضوًا في المنظمة".
وشدد السياسي على أن "مجلس أوروبا يحتاج إلى روسيا، بدرجة لا تقل عن حاجة روسيا للمجلس، نحن مستعدون فقط للشراكة والحوار على قدم المساواة".
ومع ذلك، أشار البرلماني إلى أن "روسيا ستكون قادرة على العيش دون منظمة تفقد بشكل متزايد هويتها الأوروبية، وتتحول إلى تكرار لرسائل واشنطن".
"إذا أوقفت ستراسبورغ التعاون مع موسكو، فسنستمر من دون هذه المنظمة".
ليونيد سلوتسكي
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي
وأعلن مجلس أوروبا
، في وقت سابق اليوم الجمعة 25 فبراير/ شباط، عن تعليق عضوية روسيا في المجلس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.
وصرح المجلس في بيان نشره على موقعه: "قررت لجنة الوزراء اليوم حرمان روسيا من حق التمثيل في لجنة الوزراء وفي الجمعية البرلمانية، وتعليق الحقوق ليس تدبيرا نهائيا، ولكنه إجراء مؤقت، مما يترك قنوات التواصل مفتوحة".
وأوضح مصدر لوكالة "سبوتنيك" في ستراسبورغ، أن بدء إجراءات تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا ينطبق على عملها أيضاً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.