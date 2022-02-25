https://arabic.sputniknews.com/20220225/بعد-خسارة-توتنهام-كونتي-يلمح-للاستقالة-1059104580.html
بعد خسارة توتنهام... كونتي يلمح للاستقالة
بعد خسارة توتنهام... كونتي يلمح للاستقالة
قال الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب "توتنهام" الإنجليزي، إنه محبط من الوضع الحالي للفريق، بعد خسارته للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T09:17+0000
2022-02-25T09:17+0000
2022-02-25T09:20+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وسقط توتنهام، مساء أول أمس الأربعاء، أمام بيرنلي، بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، بحسب موقع "جول" الرياضي.وصرح كونتي للصحفيين بعد المباراة: "في آخر خمس مباريات خسرنا أربع مرات، هذا هو الواقع، الأداء لا يهم خسرنا أربع مرات في آخر خمس مباريات".وأضاف: "جئت لمحاولة تحسين الوضع، لكن ربما في هذه اللحظة، لا أعرف، لست جيدا لتحسينه، إنه أمر محبط للغاية، كل هذا العمل ومحاولة إخراج أفضل ما في اللاعبين، أمانتي تمنعني عن غض الطرف".وتابع كونتي: "يوم السبت نلعب مباراة أخرى، لقد حان الوقت لرؤية الموقف وإجراء تقييم، الأمر محبط حقا، ولست معتادا عليه، أحاول فعل كل شيء لكن الوضع لا يتغير".وأشار إلى أنه: "في آخر خمس مباريات، نلعب كما لو كنا في صراع الهبوط هذه هي الحقيقة، ربما هناك خطأ ما".وأوضح كونتي: "أريد أن أتحمل المسؤولية، أنا منفتح على كل قرار، أريد مساعدة توتنهام من اليوم الأول لوصولي، والأمور ليست صحيحة في هذه اللحظة".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/المغربي-سفيان-أمرابط-على-أعتاب-توتنهام-1057022914.html
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أخبار الدوري الإنجليزي
بعد خسارة توتنهام... كونتي يلمح للاستقالة
09:17 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 09:20 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
قال الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب "توتنهام" الإنجليزي، إنه محبط من الوضع الحالي للفريق، بعد خسارته للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي.
وسقط توتنهام، مساء أول أمس الأربعاء، أمام بيرنلي، بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، بحسب موقع "جول" الرياضي.
وصرح كونتي للصحفيين بعد المباراة: "في آخر خمس مباريات خسرنا أربع مرات، هذا هو الواقع، الأداء لا يهم خسرنا أربع مرات في آخر خمس مباريات".
وأضاف: "جئت لمحاولة تحسين الوضع، لكن ربما في هذه اللحظة، لا أعرف، لست جيدا لتحسينه، إنه أمر محبط للغاية، كل هذا العمل ومحاولة إخراج أفضل ما في اللاعبين، أمانتي تمنعني عن غض الطرف".
وتابع كونتي: "يوم السبت نلعب مباراة أخرى، لقد حان الوقت لرؤية الموقف وإجراء تقييم، الأمر محبط حقا، ولست معتادا عليه، أحاول فعل كل شيء لكن الوضع لا يتغير".
وأشار إلى أنه: "في آخر خمس مباريات، نلعب كما لو كنا في صراع الهبوط هذه هي الحقيقة، ربما هناك خطأ ما".
وأوضح كونتي: "أريد أن أتحمل المسؤولية، أنا منفتح على كل قرار، أريد مساعدة توتنهام
من اليوم الأول لوصولي، والأمور ليست صحيحة في هذه اللحظة".