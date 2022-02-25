بعد فرضه عقوبات على روسيا... قنصل إسرائيلي سابق مهاجما بايدن: رئيس ضعيف ومحدود سياسيا
10:45 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 25.02.2022)
© REUTERS / WHITE HOUSEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022
هاجم ياكي دايان، القنصل الإسرائيلي السابق في ولاية لوس أنغلوس الأمريكية، جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بعد فرضه عقوبات على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.
وأجرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، لقاء مع ياكي دايان، للتعليق على حزمة العقوبات التي فرضها بايدن على روسيا، موضحا أن الرئيس الأمريكي ضعيف ومحدود سياسيا، وبلاده تنهار من الداخل.
وأوضح دايان أن بايدن يفشل في النهاية في إدارة العالم بالطريقة التي يريدها، مشيرا إلى أنه حينما دخل البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2020، فكر في تدشين نظام عالمي جديد، ولكنه لم يفلح في ذلك، حتى الآن.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد فرض، أمس الخميس، عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها.
קונסול ישראל לשעבר תוקף את ביידן: "נשיא חלש ומוגבל פוליטית"https://t.co/IvO5BbSHzm— מעריב אונליין (@MaarivOnline) February 25, 2022
وفي سياق متصل، قال الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق لقسم الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس الماضي، إن جزءا من أمن بلاده مرتبط بروسيا، موضحا أن بلاده دولة صغيرة، وليس بإمكانها التأثير على ما يحدث في أوكرانيا، بدعوى أن استفزاز روسيا سيكون هراء، على حد قوله.
وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل حليف لبلاده، ولكن جزءا من أمن إسرائيل مرتبط بروسيا.
جاء تصريح الجنرال غلعاد تعليقا على ما صرح به، إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، من أن بلاده تأخرت في ردها على ما يجري في أوكرانيا، حيث طالب إسرائيل علانية بالكشف عن موقفها من الأزمة الأوكرانية، لكنه شدد على أن دعم الموقف الأمريكي كان ضروريا.
האלוף במיל' עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-בטחוני במשרד הביטחון, מגיב אצל ירון וילנסקי: "ישראל היא מדינה קטנה, אין לנו השפעה על מה שקורה באוקראינה - ולהתגרות ברוסיה תהיה איוולת. ארה"ב היא בת בריתנו הטובה ביותר, אך חלק מביטחון ישראל קשור לרוסים, במסגרת התיאום בסוריה" https://t.co/t943EQupTx— גלצ (@GLZRadio) February 24, 2022
ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا، منذ إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، صباح أمس الخميس، حيث لفت بوتين إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
גורם ישראלי לכאן חדשות: רה"מ בנט ושר החוץ לפיד תיאמו את ההתבטאויות הרשמיות שלהם זה עם זה לפני שנמסרו היום. לדבריו, ההבדל בין הגינוי של לפיד למסר של בנט שלא הזכיר את רוסיה - מכוון ומתואם@gilicohen10 https://t.co/DfGXioS5sj— כאן חדשות (@kann_news) February 24, 2022
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.