https://arabic.sputniknews.com/20220225/بعد-فرض-عقوبات-على-روسيا-قنصل-إسرائيلي-سابق-مهاجما-بايدن-رئيس-ضعيف-ومحدود-سياسيا-1059140728.html

بعد فرضه عقوبات على روسيا... قنصل إسرائيلي سابق مهاجما بايدن: رئيس ضعيف ومحدود سياسيا

بعد فرضه عقوبات على روسيا... قنصل إسرائيلي سابق مهاجما بايدن: رئيس ضعيف ومحدود سياسيا

هاجم ياكي دايان، القنصل الإسرائيلي السابق في ولاية لوس أنغلوس الأمريكية، جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بعد فرضه عقوبات على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T10:45+0000

2022-02-25T10:45+0000

2022-02-25T10:46+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

إسرائيل

جو بايدن

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وأجرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، لقاء مع ياكي دايان، للتعليق على حزمة العقوبات التي فرضها بايدن على روسيا، موضحا أن الرئيس الأمريكي ضعيف ومحدود سياسيا، وبلاده تنهار من الداخل.وأوضح دايان أن بايدن يفشل في النهاية في إدارة العالم بالطريقة التي يريدها، مشيرا إلى أنه حينما دخل البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2020، فكر في تدشين نظام عالمي جديد، ولكنه لم يفلح في ذلك، حتى الآن.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد فرض، أمس الخميس، عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها.وفي سياق متصل، قال الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق لقسم الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس الماضي، إن جزءا من أمن بلاده مرتبط بروسيا، موضحا أن بلاده دولة صغيرة، وليس بإمكانها التأثير على ما يحدث في أوكرانيا، بدعوى أن استفزاز روسيا سيكون هراء، على حد قوله.وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل حليف لبلاده، ولكن جزءا من أمن إسرائيل مرتبط بروسيا.جاء تصريح الجنرال غلعاد تعليقا على ما صرح به، إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، من أن بلاده تأخرت في ردها على ما يجري في أوكرانيا، حيث طالب إسرائيل علانية بالكشف عن موقفها من الأزمة الأوكرانية، لكنه شدد على أن دعم الموقف الأمريكي كان ضروريا.ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا، منذ إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، صباح أمس الخميس، حيث لفت بوتين إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.للمزيد: إسرائيل تعلن استعدادها الكامل لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانياوشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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روسيا, إسرائيل, جو بايدن