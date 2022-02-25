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https://arabic.sputniknews.com/20220225/بكاء-أحمد-عزمي-على-الهواء-بسبب-الفنان-صلاح-عبد-الله-فيديو-1059149443.html
بكاء أحمد عزمي على الهواء بسبب الفنان صلاح عبد الله... فيديو
بكاء أحمد عزمي على الهواء بسبب الفنان صلاح عبد الله... فيديو
أجهش الفنان المصري، أحمد عزمي، في البكاء، على الهواء، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، بسبب الفنان صلاح عبد الله. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T13:16+0000
2022-02-25T13:16+0000
أخبار الفنانين في مصر
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جاء ذلك خلال ظهور أحمد عزمي عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بعد غياب لسنوات عن التمثيل والظهور الإعلامي، حيث بكى عزمي عندما قال له الفنان صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية بالبرنامج: "واحشني يا ابني"، ليرد عليه "حبيبي.. واحشني يا عم صلاح.. أنا مكسوف منك".وقال الفنان صلاح عبد الله: "أوعى تقول كده.. ده أنت ابني وحبيبي.. وأنت عارف عملت دور ابني كذا مرة، وفي الحياة أنت عارف كنت بحبك أد إيه، والله رغم إني كنت في ظرف صعب، بس لما قالولي أحمد عزمي قولتلهم لا هطلع معاكم".فرد عزمي: "أنا عارف غلاوتي عندك والله.. أنت واحشني أوي أوي يا عم صلاح".وتحدث الفنان أحمد عزمي، خلال الحلقة عن واقعة تعرض شقيقه الأصغر للقتل، والتي تسببت في سفره إلى مدينة شرم الشيخ، وفقدانه للتوازن والتعرف على أشخاص غير سويين.وقال عزمي: "أنا في 2013 اتمسكت في شرم الشيخ بمواد مخدرة، واتعملي قضية وخدت حكم 6 شهور، وقضيت العقوبة، وخرجت على مصر وهي بتتولد من جديد".وتابع: "أنا بعد ما خرجت حسيت بكسوف وده يمكن أكد للناس إن أحمد خلاص بقى محبط، بس الحقيقة إني كنت مكسوف وحاسس إني عامل عمله، وناس كتير من أساتذتي كانوا شايفين إن أحمد عنده حاجة حلوة وبتكبر، لما كل ده حصل بقيت مكسوف أكلم أي حد حتى عم صلاح عبد الله".وأوضح: "أنا بعد الخروج ناويت من جوايا إني هبدأ صفحة جديدة، وهبتدي حياتي بشكل مختلف خالص، والحمد لله اتجوزت تاني واستقريت وبدأت أفكر في حياتي، وكانت المفاجأة الأولى لما أستاذ وحيد حامد بعتلي علشان فيلم الجماعة الجزء التاني، وبعدها عملت مسلسل الشارع اللي ورانا مع الأستاذ مجدي الهواري".
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أخبار الفنانين في مصر

بكاء أحمد عزمي على الهواء بسبب الفنان صلاح عبد الله... فيديو

13:16 GMT 25.02.2022
© AFP 2022 / AMMAR ABD RABBOمهرجان الجونة السينمائي الثالث، 25 سبتمبر/أيلول 2019
مهرجان الجونة السينمائي الثالث، 25 سبتمبر/أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / AMMAR ABD RABBO
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أجهش الفنان المصري، أحمد عزمي، في البكاء، على الهواء، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، بسبب الفنان صلاح عبد الله.
جاء ذلك خلال ظهور أحمد عزمي عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بعد غياب لسنوات عن التمثيل والظهور الإعلامي، حيث بكى عزمي عندما قال له الفنان صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية بالبرنامج: "واحشني يا ابني"، ليرد عليه "حبيبي.. واحشني يا عم صلاح.. أنا مكسوف منك".
وقال الفنان صلاح عبد الله: "أوعى تقول كده.. ده أنت ابني وحبيبي.. وأنت عارف عملت دور ابني كذا مرة، وفي الحياة أنت عارف كنت بحبك أد إيه، والله رغم إني كنت في ظرف صعب، بس لما قالولي أحمد عزمي قولتلهم لا هطلع معاكم".
فرد عزمي: "أنا عارف غلاوتي عندك والله.. أنت واحشني أوي أوي يا عم صلاح".
وتحدث الفنان أحمد عزمي، خلال الحلقة عن واقعة تعرض شقيقه الأصغر للقتل، والتي تسببت في سفره إلى مدينة شرم الشيخ، وفقدانه للتوازن والتعرف على أشخاص غير سويين.
وقال عزمي: "أنا في 2013 اتمسكت في شرم الشيخ بمواد مخدرة، واتعملي قضية وخدت حكم 6 شهور، وقضيت العقوبة، وخرجت على مصر وهي بتتولد من جديد".
وتابع: "أنا بعد ما خرجت حسيت بكسوف وده يمكن أكد للناس إن أحمد خلاص بقى محبط، بس الحقيقة إني كنت مكسوف وحاسس إني عامل عمله، وناس كتير من أساتذتي كانوا شايفين إن أحمد عنده حاجة حلوة وبتكبر، لما كل ده حصل بقيت مكسوف أكلم أي حد حتى عم صلاح عبد الله".
وأوضح: "أنا بعد الخروج ناويت من جوايا إني هبدأ صفحة جديدة، وهبتدي حياتي بشكل مختلف خالص، والحمد لله اتجوزت تاني واستقريت وبدأت أفكر في حياتي، وكانت المفاجأة الأولى لما أستاذ وحيد حامد بعتلي علشان فيلم الجماعة الجزء التاني، وبعدها عملت مسلسل الشارع اللي ورانا مع الأستاذ مجدي الهواري".
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