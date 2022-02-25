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https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-وشي-جين-بينغ-يجددان-استعدادهما-المتبادل-لمزيد-من-التنسيق-في-الأمم-المتحدة-1059152888.html
بوتين وشي جين بينغ يجددان استعدادهما المتبادل لمزيد من التنسيق في الأمم المتحدة
بوتين وشي جين بينغ يجددان استعدادهما المتبادل لمزيد من التنسيق في الأمم المتحدة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ استعدادهما المتبادل لمزيد من التنسيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم المتحدة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:24+0000
2022-02-25T14:24+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان أنه "من وجهة نظر عامة، تم إجراء تقييم للوضع الدولي الحالي. وتم التأكيد على الاستعداد المتبادل لمزيد من التنسيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف".كما أضاف الكرملين، بأن بوتين أشار أيضًا إلى أنه، مع الأخذ في الاعتبار الإشارات التي وردت للتو من كييف، سيكون مستعدا لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع ممثلي أوكرانيا.وأكد شي جين بينغ أنه يحترم تصرفات القيادة الروسية في الأزمة الحالية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الرئيس-الصيني-بكين-تدعم-التسوية-بين-روسيا-وأوكرانيا-من-خلال-المفاوضات--1059144781.html
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فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, الصين

بوتين وشي جين بينغ يجددان استعدادهما المتبادل لمزيد من التنسيق في الأمم المتحدة

14:24 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Aleksey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصور لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح "بولشوي تياتر" (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
 لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مساء احتفالي في مسرح بولشوي تياتر (المسرح الكبير)، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء العلاقات بين روسيا والصين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Aleksey Druzhinin
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ استعدادهما المتبادل لمزيد من التنسيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم المتحدة.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان أنه "من وجهة نظر عامة، تم إجراء تقييم للوضع الدولي الحالي. وتم التأكيد على الاستعداد المتبادل لمزيد من التنسيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف".

وأضاف الكرملين في البيان أن رئيس روسيا أبلغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بالتفصيل عن أسباب قرار الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية والقيام بعملية عسكرية خاصة تهدف إلى حماية السكان المدنيين من الإبادة الجماعية، وكذلك من أجل ضمان نزع السلاح ونزع السلاح من الدولة الأوكرانية".

كما أضاف الكرملين، بأن بوتين أشار أيضًا إلى أنه، مع الأخذ في الاعتبار الإشارات التي وردت للتو من كييف، سيكون مستعدا لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع ممثلي أوكرانيا.
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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الرئيس الصيني: بكين تدعم التسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات
12:13 GMT
وأكد شي جين بينغ أنه يحترم تصرفات القيادة الروسية في الأزمة الحالية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
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