https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-وشي-جين-بينغ-يجددان-استعدادهما-المتبادل-لمزيد-من-التنسيق-في-الأمم-المتحدة-1059152888.html

بوتين وشي جين بينغ يجددان استعدادهما المتبادل لمزيد من التنسيق في الأمم المتحدة

بوتين وشي جين بينغ يجددان استعدادهما المتبادل لمزيد من التنسيق في الأمم المتحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ استعدادهما المتبادل لمزيد من التنسيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم المتحدة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T14:24+0000

2022-02-25T14:24+0000

2022-02-25T14:24+0000

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وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان أنه "من وجهة نظر عامة، تم إجراء تقييم للوضع الدولي الحالي. وتم التأكيد على الاستعداد المتبادل لمزيد من التنسيق الوثيق والدعم المتبادل في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات المتعددة الأطراف".كما أضاف الكرملين، بأن بوتين أشار أيضًا إلى أنه، مع الأخذ في الاعتبار الإشارات التي وردت للتو من كييف، سيكون مستعدا لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع ممثلي أوكرانيا.وأكد شي جين بينغ أنه يحترم تصرفات القيادة الروسية في الأزمة الحالية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/الرئيس-الصيني-بكين-تدعم-التسوية-بين-روسيا-وأوكرانيا-من-خلال-المفاوضات--1059144781.html

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