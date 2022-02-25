https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-يدعو-الجيش-الأوكراني-إلى-الاستيلاء-على-السلطة-قائلا-الاتفاق-معكم-أسهل-1059154717.html
بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: الاتفاق معكم أسهل
بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: الاتفاق معكم أسهل
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T14:56+0000
2022-02-25T14:56+0000
2022-02-25T15:12+0000
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وقال بوتين في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: النازيون في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، و وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف".وأضاف: "ينشر النازيون الجدد في أوكرانيا أسلحة ثقيلة في وسط المدن الكبرى لإثارة واستدعاء نيران الضربات الروسية على المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم: الاختباء وراء الناس على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين".وأوضح: "من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين ، وعلى رأسهم "مستشارون أمريكيون".وقال بوتين: الاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، ولكن مع التشكيلات القومية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: الاتفاق معكم أسهل
14:56 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد.
وقال بوتين في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: النازيون في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، و وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف".
وأضاف: "ينشر النازيون الجدد في أوكرانيا أسلحة ثقيلة في وسط المدن الكبرى لإثارة واستدعاء نيران الضربات الروسية على المناطق السكنية، وفي الأساس، يعملون مثل الإرهابيين في جميع أنحاء العالم: الاختباء وراء الناس على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين".
وأوضح: "من المعروف بشكل موثوق أن كل هذا يحدث بأمر من مستشارين غربيين ، وعلى رأسهم "مستشارون أمريكيون".
وقال بوتين: الاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، ولكن مع التشكيلات القومية.