https://arabic.sputniknews.com/20220225/بوتين-يشكر-الأسد-على-موقفه-بشأن-أوكرانيا-1059141772.html
بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا
بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره للرئيس السوري بشار الأسد على موقفه المبدئي بشأن أوكرانيا وشاركه تقييمه للوضع. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T11:13+0000
2022-02-25T11:13+0000
2022-02-25T11:26+0000
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أعرب الأسد خلال محادثة هاتفية مع بوتين عن تأييده للعملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.ووفقا للكرملين، شكر الرئيس بوتين نظيره السوري على مثل هذا الموقف المبدئي، وأطلع فلاديمير بوتين بدوره الأسد على تقييمه لتطور الوضع في سياق القرارات التي تتخذها وتنفذها روسيا.قال الكرملين في بيانه: بمبادرة من الجانب السوري، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد. وأعرب الرئيس السوري عن دعمه القوي للعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا لحماية السكان المدنيين في جمهوريات دونباس، في حين أدان سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزعة للاستقرار، والتي أدت في وقت ما إلى تدهور خطير في الشرق الأوسط".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/اليوم-الثاني-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059128094.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, العالم العربي, روسيا, العالم
بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن أوكرانيا
11:13 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره للرئيس السوري بشار الأسد على موقفه المبدئي بشأن أوكرانيا وشاركه تقييمه للوضع.
أعرب الأسد خلال محادثة هاتفية مع بوتين عن تأييده للعملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.
ووفقا للكرملين، شكر الرئيس بوتين نظيره السوري على مثل هذا الموقف المبدئي، وأطلع فلاديمير بوتين بدوره الأسد على تقييمه لتطور الوضع في سياق القرارات التي تتخذها وتنفذها روسيا.
قال الكرملين في بيانه: بمبادرة من الجانب السوري، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد. وأعرب الرئيس السوري عن دعمه القوي للعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا لحماية السكان المدنيين في جمهوريات دونباس، في حين أدان سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزعة للاستقرار، والتي أدت في وقت ما إلى تدهور خطير في الشرق الأوسط".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.