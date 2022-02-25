https://arabic.sputniknews.com/20220225/بولندا-الناتو-لا-يبحث-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1059135526.html

بولندا: الناتو لا يبحث إرسال قوات إلى أوكرانيا

بولندا: الناتو لا يبحث إرسال قوات إلى أوكرانيا

كشفت بولندا عن أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يبحث إرسال قوات إلى أوكرانيا في الوقت الحالي. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T08:32+0000

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وحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، أكد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يبحث إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.وقال سولوخ: "لا يوجد حديث بشأن إرسال قوات الحلف، أو قوات بولندية إلى أوكرانيا، لا يوجد حديث عن هذا، ولا يتم بحثه على الإطلاق".وفيما بدا أنه موقف واحد فقد تعددت التصريحات التي تصب جميعها في عدم الرغبة في التصعيد أمام روسيا.المضمون نفسه أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، حينما أكدت أن بلادها لا تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا لخوض حرب مع روسيا، تحت أي ظرف من الظروف.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/الدفاع-الفرنسية-لا-أوروبا-ولا-أمريكا-ترغب-في-خوض-حرب-ضد-روسيا-1059133021.html

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أخبار أوكرانيا, الناتو, روسيا