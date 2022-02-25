https://arabic.sputniknews.com/20220225/تحسن-أسواق-المال-العالمية-واستقرار-أسعار-النفط-خلال-ثاني-أيام-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059160957.html

تحسن أسواق المال العالمية واستقرار أسعار النفط خلال ثاني أيام العملية العسكرية في أوكرانيا

تحسن أسواق المال العالمية واستقرار أسعار النفط خلال ثاني أيام العملية العسكرية في أوكرانيا

تحسنت أسواق الأسهم العالمية بعد الخسائر الفادحة المتراكمة منذ بداية الأسبوع، لكن أجواء السوق لا تزال غير واضحة ومرتبطة بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T17:18+0000

2022-02-25T17:18+0000

2022-02-25T17:18+0000

اقتصاد

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سجلت البورصات الأوروبية تحسنا في بداية جلساتها بعدما بلغت خسائرها نحو 4 في المئة في اليوم السابق، إذ ارتفعت بورصات باريس 0,91 في المئة ولندن 1,47 في المئة وفرانكفورت 0,62 في المئة وميلانو 0,30 في المئة قرابة الساعة 08,35 بتوقيت غرينتش، أما بورصة موسكو، فقد ارتفعت بنسبة 20 في المئة.وبدأت أسعار النفط تستقر بعد ارتفاعها الحاد، أمس الخميس، فقد ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0,09 في المئة إلى 99,17 دولارا، وفقا لوكالة "فرانس برس".وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل أيضا 0,22% واستقر على 92,61 دولار.وتراجعت أسعار القمح في التعاملات الأوروبية غداة سعر قياسي عند الإقفال يوم الخميس، فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح في العالم، وواصلت أسعار الذرة ارتفاعها الكبير.وبلغ سعر الغاز في السوق الأوروبية الرئيسية، الهولندية "تي تي إف"، حوالي 113 يورو بعدما بلغ ذروته عند 143 يورو حوالي الساعة 14,40، الخميس، لكنه يبقى مرتفعا أكثر من 40 في المئة عن مستوياته العادية منذ ثلاثة أيام.وكذلك ارتفع سعر الذهب عن سعر الإغلاق، الخميس، إلى 1917 دولارًا للأونصة.وسجلت أسعار أسهم المصارف الروسية التي تراجعت، الخميس، تحسنا محدودا، ومن بينها سبيربنك (3,62 في المئة).لكن القطاع الأوروبي ظل هشا على غرار مصرف "سوسييتيه جنرال" الموجود في روسيا خسر 0,97 في المئة في باريس بعد انخفاض نسبته أكثر من 10 في المئة، الخميس.

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اقتصاد