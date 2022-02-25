عربي
الناتو يعلن أنه سيستخلص النتائج بشأن تمركز قواته في أوروبا
https://arabic.sputniknews.com/20220225/تحسن-أسواق-المال-العالمية-واستقرار-أسعار-النفط-خلال-ثاني-أيام-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1059160957.html
تحسن أسواق المال العالمية واستقرار أسعار النفط خلال ثاني أيام العملية العسكرية في أوكرانيا
تحسن أسواق المال العالمية واستقرار أسعار النفط خلال ثاني أيام العملية العسكرية في أوكرانيا
تحسنت أسواق الأسهم العالمية بعد الخسائر الفادحة المتراكمة منذ بداية الأسبوع، لكن أجواء السوق لا تزال غير واضحة ومرتبطة بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T17:18+0000
2022-02-25T17:18+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/60/1043746018_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0b4f9ee2954757a23a48a29de47140d8.jpg
سجلت البورصات الأوروبية تحسنا في بداية جلساتها بعدما بلغت خسائرها نحو 4 في المئة في اليوم السابق، إذ ارتفعت بورصات باريس 0,91 في المئة ولندن 1,47 في المئة وفرانكفورت 0,62 في المئة وميلانو 0,30 في المئة قرابة الساعة 08,35 بتوقيت غرينتش، أما بورصة موسكو، فقد ارتفعت بنسبة 20 في المئة.وبدأت أسعار النفط تستقر بعد ارتفاعها الحاد، أمس الخميس، فقد ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0,09 في المئة إلى 99,17 دولارا، وفقا لوكالة "فرانس برس".وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل أيضا 0,22% واستقر على 92,61 دولار.وتراجعت أسعار القمح في التعاملات الأوروبية غداة سعر قياسي عند الإقفال يوم الخميس، فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح في العالم، وواصلت أسعار الذرة ارتفاعها الكبير.وبلغ سعر الغاز في السوق الأوروبية الرئيسية، الهولندية "تي تي إف"، حوالي 113 يورو بعدما بلغ ذروته عند 143 يورو حوالي الساعة 14,40، الخميس، لكنه يبقى مرتفعا أكثر من 40 في المئة عن مستوياته العادية منذ ثلاثة أيام.وكذلك ارتفع سعر الذهب عن سعر الإغلاق، الخميس، إلى 1917 دولارًا للأونصة.وسجلت أسعار أسهم المصارف الروسية التي تراجعت، الخميس، تحسنا محدودا، ومن بينها سبيربنك (3,62 في المئة).لكن القطاع الأوروبي ظل هشا على غرار مصرف "سوسييتيه جنرال" الموجود في روسيا خسر 0,97 في المئة في باريس بعد انخفاض نسبته أكثر من 10 في المئة، الخميس.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/أسواق-الأسهم-العالمية-تتهاوى-على-وقع-الأحداث-الأوكرانية-1059102341.html
https://arabic.sputniknews.com/20220215/ماذا-فعل-الخوف-بالأسهم-الأوروبية-وكيف-تأثر-اليورو-ببيان-الدفاع-الروسية-1058578252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/60/1043746018_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5213776816df41f6ea7b5558f84d6ebf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

تحسن أسواق المال العالمية واستقرار أسعار النفط خلال ثاني أيام العملية العسكرية في أوكرانيا

17:18 GMT 25.02.2022
© REUTERS / STRINGERشاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبرGoogle news
تحسنت أسواق الأسهم العالمية بعد الخسائر الفادحة المتراكمة منذ بداية الأسبوع، لكن أجواء السوق لا تزال غير واضحة ومرتبطة بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
سجلت البورصات الأوروبية تحسنا في بداية جلساتها بعدما بلغت خسائرها نحو 4 في المئة في اليوم السابق، إذ ارتفعت بورصات باريس 0,91 في المئة ولندن 1,47 في المئة وفرانكفورت 0,62 في المئة وميلانو 0,30 في المئة قرابة الساعة 08,35 بتوقيت غرينتش، أما بورصة موسكو، فقد ارتفعت بنسبة 20 في المئة.
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
أسواق الأسهم العالمية تتهاوى على وقع الأحداث الأوكرانية
أمس, 13:21 GMT
وبدأت أسعار النفط تستقر بعد ارتفاعها الحاد، أمس الخميس، فقد ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0,09 في المئة إلى 99,17 دولارا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وفي نيويورك، خسر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل أيضا 0,22% واستقر على 92,61 دولار.
وتراجعت أسعار القمح في التعاملات الأوروبية غداة سعر قياسي عند الإقفال يوم الخميس، فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح في العالم، وواصلت أسعار الذرة ارتفاعها الكبير.
وبلغ سعر الغاز في السوق الأوروبية الرئيسية، الهولندية "تي تي إف"، حوالي 113 يورو بعدما بلغ ذروته عند 143 يورو حوالي الساعة 14,40، الخميس، لكنه يبقى مرتفعا أكثر من 40 في المئة عن مستوياته العادية منذ ثلاثة أيام.
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
ماذا فعل الخوف بالأسهم الأوروبية... وكيف تأثر اليورو ببيان الدفاع الروسية
15 فبراير, 10:20 GMT
وكذلك ارتفع سعر الذهب عن سعر الإغلاق، الخميس، إلى 1917 دولارًا للأونصة.
وسجلت أسعار أسهم المصارف الروسية التي تراجعت، الخميس، تحسنا محدودا، ومن بينها سبيربنك (3,62 في المئة).
لكن القطاع الأوروبي ظل هشا على غرار مصرف "سوسييتيه جنرال" الموجود في روسيا خسر 0,97 في المئة في باريس بعد انخفاض نسبته أكثر من 10 في المئة، الخميس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ у автомобильного пункта пропуска Джанкой - سبوتنيك عربياليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:13 GMT - سبوتنيك عربيمستجدات العملية العسكرية الروسية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала